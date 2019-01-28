Мама закрыла 3-летнюю девочку в «Мазде» — ее пришлось доставать спасателям

Спасатели вскрыли машину за 5 минут





Новосибирские спасатели вытащили из припаркованной «Мазды» 3-летнюю девочку — ребёнок застрял в машине накануне.







«В 17:33 в Советском районе города на улице Тружеников женщина захлопнула дверь автомобиля, внутри салона оказалась дочка — девочка 2016 года рождения», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.





Открыть машину женщина сама не смогла и вызвала на место спасателей МАСС. Они приехали на место и за 5 минут разблокировали двери автомобиля. Девочка не пострадала.







Сегодня сотрудники МАСС опубликовали видео спасательной операции — машину открыли осторожно, не повредив её корпус.









31 декабря в Новосибирске на улице Петухова в машине застрял двухлетний мальчик — у автомобиля заблокировались двери.