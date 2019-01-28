Уроки сорваны, полиция ищет взрывчатку: 25 школ получили письма с угрозами

Восемь из них уже проверили — ученикам разрешили вернуться в классы

Волна эвакуаций началась сегодня рано утром

Полиция проверила 8 школ после электронных писем с угрозами о теракте — сегодня занятия в них продолжатся.







Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.





По его словам, первые письма городские школы начали получать утром перед занятиями.





«Всего письма получили 25 образовательных организаций. На данный момент по 8 из них отработка уже прошла, и они готовы принять вторую смену», — рассказал Рамиль Ахметгареев.





Он добавил, что окончательное решение о проведении занятий сегодня примут руководители школ.



НГС продолжает в режиме онлайн сообщать подробности о массовой эвакуации в Новосибирске и соседних регионах — на этот момент нарушена работа как минимум 50 заведений: банков, больниц, школ и офисных зданий. По заявлению антитеррористической комиссии, ни в одном из зданий взрывное устройство найти не удалось.