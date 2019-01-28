59-летняя сибирячка сделала на спор тату на спине. Соседка заплатила ей за это 10 тысяч рублей

Мастер набил на спине Натальи Князевой огромный цветок

Мастер набил на спине Натальи Князевой огромный цветок
Мастер набил на спине Натальи Князевой огромный цветок

59-летняя сибирячка Наталья Князева сделала татуировку на лопатке: она поспорила с соседкой, что решится на это, — и выиграла 10 000 рублей.


«Моя внучка сделала татуировку, я тоже захотела, чтобы ее поддержать. Эскиз нашла в интернете, долго определялась — выбрала цветы ирисы. Татуировку мне набивали без обезболивающего, это терпимо. Мне очень понравилось, как в итоге получилось, все сказали: "Вау! Круто!"» — рассказала НГС Наталья Князева.


Соседка не верила, что Наталья решится на тату, но все равно отдала деньги
Соседка не верила, что Наталья решится на тату, но все равно отдала деньги


По словам Натальи, раньше она была против татуировок, но ее подстегнула реакция соседки. Подруга Князевой заявила, что та не решится сделать себе рисунок на спине. И пообещала отдать 10 тысяч рублей, если Наталья все-таки поддержит внучку. «Когда соседка пришла отдавать деньги, сказала, что ей было жалко меня — ведь набивать тату больно, к тому же она была уверена на 200%, что я так и не решусь», — вспоминает Наталья.


В прошлом году индиец сделал татуировку с новосибирской достопримечательностью — ему набили изображение поезда, который стоит на территории СГУПСа. 

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