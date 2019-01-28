59-летняя сибирячка сделала на спор тату на спине. Соседка заплатила ей за это 10 тысяч рублей
Мастер набил на спине Натальи Князевой огромный цветок
59-летняя сибирячка Наталья Князева сделала татуировку на лопатке: она поспорила с соседкой, что решится на это, — и выиграла
«Моя внучка сделала татуировку, я тоже захотела, чтобы ее поддержать. Эскиз нашла в интернете, долго определялась — выбрала цветы ирисы. Татуировку мне набивали без обезболивающего, это терпимо. Мне очень понравилось, как в итоге получилось, все сказали: "Вау! Круто!"» — рассказала НГС Наталья Князева.
По словам Натальи, раньше она была против татуировок, но ее подстегнула реакция соседки. Подруга Князевой заявила, что та не решится сделать себе рисунок на спине. И пообещала отдать 10 тысяч рублей, если Наталья все-таки поддержит внучку. «Когда соседка пришла отдавать деньги, сказала, что ей было жалко меня — ведь набивать тату больно, к тому же она была уверена на 200%, что я так и не решусь», — вспоминает Наталья.
В прошлом году индиец сделал татуировку с новосибирской достопримечательностью — ему набили изображение поезда, который стоит на территории СГУПСа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 54 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Алёна Золотухина
Фото Натальи Князевой