Официально: власти заявили, что в эвакуированных зданиях не нашли ни одной бомбы

Сообщения о взрывных устройствах пришли в десятки организаций Новосибирска

Первые сообщения о массовых эвакуациях начали поступать около 9:00
Первые сообщения о массовых эвакуациях начали поступать около 9:00


В понедельник, 28 января, областной аппарат антитеррористической комиссии (АТК) сообщил, что на данный момент взрывные устройства не обнаружили ни в одном из эвакуированных зданий.

«Сообщения о минировании учреждений здравоохранения, образования и торговых центров поступают на электронные почты организаций. <…> Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — цитирует представителя АТК пресс-служба правительства Новосибирской области.

Граждан призывают сохранять спокойствие и действовать по инструкциям.

Сегодня утром, 28 января, в Новосибирске начались массовые эвакуации — мы напоминаем нашим читателям, как нужно действовать во время таких происшествий.


НГС следит за происходящим в городе в режиме онлайн сегодня людей выводят из школ, больниц и других зданий.

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