Официально: власти заявили, что в эвакуированных зданиях не нашли ни одной бомбы
Сообщения о взрывных устройствах пришли в десятки организаций Новосибирска
В понедельник, 28 января, областной аппарат антитеррористической комиссии (АТК) сообщил, что на данный момент взрывные устройства не обнаружили ни в одном из эвакуированных зданий.
«Сообщения о минировании учреждений здравоохранения, образования и торговых центров поступают на электронные почты организаций. <…> Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — цитирует представителя АТК пресс-служба правительства Новосибирской области.
Граждан призывают сохранять спокойствие и действовать по инструкциям.
Сегодня утром, 28 января, в Новосибирске начались массовые эвакуации — мы напоминаем нашим читателям, как нужно действовать во время таких происшествий.
НГС следит за происходящим в городе в режиме онлайн — сегодня людей выводят из школ, больниц и других зданий.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова