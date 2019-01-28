Официально: власти заявили, что в эвакуированных зданиях не нашли ни одной бомбы

Первые сообщения о массовых эвакуациях начали поступать около 9:00





В понедельник, 28 января, областной аппарат антитеррористической комиссии (АТК) сообщил, что на данный момент взрывные устройства не обнаружили ни в одном из эвакуированных зданий.



«Сообщения о минировании учреждений здравоохранения, образования и торговых центров поступают на электронные почты организаций. <…> Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — цитирует представителя АТК пресс-служба правительства Новосибирской области.



Граждан призывают сохранять спокойствие и действовать по инструкциям.



Сегодня утром, 28 января, в Новосибирске начались массовые эвакуации — мы напоминаем нашим читателям, как нужно действовать во время таких происшествий.







НГС следит за происходящим в городе в режиме онлайн — сегодня людей выводят из школ, больниц и других зданий.

