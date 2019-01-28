Видео: военные устроили учения на тяжелой технике в сильные морозы

Чтобы солдаты не замерзли, их кормили бутербродами с салом, луком и чесноком

Проверка боевой готовности проводилась параллельно в 15 регионах страны
Проверка боевой готовности проводилась параллельно в 15 регионах страны


Новосибирские военные прошли масштабную проверку боеготовности — об этом в понедельник, 28 января, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.


Масштабная проверка боеготовности проходила в 15 регионах России под руководством командующего ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина.


«В ходе проверки был осуществлен выход оперативного состава органов военного управления на полевые командные пункты, соединения и части отработали вопросы приведения в высшие степени боеготовности и совершение маршей подразделений на штатной технике в районы сосредоточения», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


Видео предоставлено пресс-службой ЦВО


В пресс-службе военного округа отметили, что отработка боевых задач осложнялась сильными морозами. Проверка войск длилась всю прошлую неделю.


«В целях профилактики простудных заболеваний на полигонах были развернуты пункты обогрева, организована выдача бутербродов с салом, а также богатых фитонцидами лука и чеснока», — добавили в пресс-службе ЦВО.


На прошлой неделе военные сообщили, что в Новосибирской области сформируют отдельный батальон радиоэлектронной борьбы — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Прочтений: 2072

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено