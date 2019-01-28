Не паниковать и помогать старикам и детям: спасатели рассказали, как действовать при эвакуации

НГС публикует памятку, которая пригодится во время массовых сообщений о минировании

Сегодня в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы, бизнес-центры и офисные здания





Сегодня утром, 28 января, в Новосибирске начались массовые эвакуации — мы напоминаем нашим читателям, как нужно действовать во время таких происшествий.





НГС следит за происходящим в городе в режиме онлайн — сегодня людей выводят из школ, больниц и других зданий.





«Если такое происходит и вы находитесь на объекте, там есть администрация, с которой проводят и тренировки противоаварийные, которые знают эвакуационные выходы, схемы, маршруты движения, куда направлять людские потоки.





Исходя из этого нужно следовать их указаниям, максимально быстро, без паники, взяв с собой всё необходимое, исходя из тех условий, которые окружают:





если это улица, то верхнюю одежду с собой взять и проследовать туда, куда указывают», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.





Спасатели рекомендуют чётко следовать указаниям во время эвакуации





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