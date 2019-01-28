Не паниковать и помогать старикам и детям: спасатели рассказали, как действовать при эвакуации

НГС публикует памятку, которая пригодится во время массовых сообщений о минировании

Сегодня в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы, бизнес-центры и офисные здания
Сегодня в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы, бизнес-центры и офисные здания


Сегодня утром, 28 января, в Новосибирске начались массовые эвакуации — мы напоминаем нашим читателям, как нужно действовать во время таких происшествий.


НГС следит за происходящим в городе в режиме онлайн сегодня людей выводят из школ, больниц и других зданий.


«Если такое происходит и вы находитесь на объекте, там есть администрация, с которой проводят и тренировки противоаварийные, которые знают эвакуационные выходы, схемы, маршруты движения, куда направлять людские потоки. 


Исходя из этого нужно следовать их указаниям, максимально быстро, без паники, взяв с собой всё необходимое, исходя из тех условий, которые окружают: 


если это улица, то верхнюю одежду с собой взять и проследовать туда, куда указывают», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Спасатели рекомендуют чётко следовать указаниям во время эвакуации
Спасатели рекомендуют чётко следовать указаниям во время эвакуации


Если вы стали свидетелем или участником эвакуации, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

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