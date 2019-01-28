Совсем зачахли: в Новосибирске выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

Число заболевших выше нормы на 10%

В Новосибирской области выросло число заболевших ОРВИ и гриппом — чиновники связывают рост заболеваний среди школьников с началом новой четверти.







«За прошедшую неделю по заболеваемости зарегистрировано около 16 000 случаев заболеваемости ОРВИ, превышает норму на 10%, — сообщил 28 января на оперативном совещании у губернатора министр здравоохранения Константин Хальзов. — Всего 80 случаев за прошедшую неделю по заболеванию гриппом. Из них, 30 дети и 50 взрослые, все не привитые».







Полностью закрытых школ в городе нет, отметил на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «На сегодняшний день заболеваемость несколько подросла в детских учреждениях. В дошкольных — до 9,3%, это 7810 детей. В школах — на 5,1%, это 9279 школьников», — привёл он данные за неделю.







Министр образования Сергей Федорчук также сообщил, что полностью закрытых школ в области нет.





«Частично приостановлена деятельность в нескольких детских садах и школах, — отметил он. — Понятно, школьники вышли с каникул, и, соответственно, в этом контексте наблюдается небольшой рост [заболеваемости]», — объяснил он.





На прошлой неделе Научно-исследовательский институт гриппа им. Смородинцева Минздрава России опубликовал на сайте данные мониторинга гриппа и ОРВИ за вторую неделю января — Новосибирск попал в список городов, где эпидемический порог превышен.