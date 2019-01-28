Совсем зачахли: в Новосибирске выросло число заболевших ОРВИ и гриппом
Частично закрыты детские сады и школы
В Новосибирской области выросло число заболевших ОРВИ и гриппом — чиновники связывают рост заболеваний среди школьников с началом новой четверти.
«За прошедшую неделю по заболеваемости зарегистрировано около
Полностью закрытых школ в городе нет, отметил на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «На сегодняшний день заболеваемость несколько подросла в детских учреждениях. В дошкольных — до 9,3%, это 7810 детей. В школах — на 5,1%, это 9279 школьников», — привёл он данные за неделю.
Министр образования Сергей Федорчук также сообщил, что полностью закрытых школ в области нет.
«Частично приостановлена деятельность в нескольких детских садах и школах, — отметил он. — Понятно, школьники вышли с каникул, и, соответственно, в этом контексте наблюдается небольшой рост [заболеваемости]», — объяснил он.
На прошлой неделе Научно-исследовательский институт гриппа им. Смородинцева Минздрава России опубликовал на сайте данные мониторинга гриппа и ОРВИ за вторую неделю января — Новосибирск попал в список городов, где эпидемический порог превышен.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой