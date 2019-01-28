Смяло как консервную банку: водитель без прав на «Тойоте» устроил жесткое ДТП на Фабричной
Приехавшим сотрудникам ГИБДД он заявил, что не хочет проходить проверку на трезвость
Утром 28 января на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три иномарки — в аварии пострадала женщина.
По информации ГИБДД, ДТП произошло около 9:20 недалеко от дома
По его словам, 31-летний водитель на Toyota Wish ехал по Фабричной со стороны Владимировской в сторону Красного проспекта.
«В пути следования у дома
В результате аварии пострадала 42-летняя водитель Honda Civic. С места аварии её увезли в больницу.
«Водитель Toyota Wish не имеет права управления, так как уже был лишен водительского удостоверения. Он отказался от медосвидетельствования», — добавил Владислав Савченков.
Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54 (1), vk.com/control_chr54 (2, 3)