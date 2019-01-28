Смяло как консервную банку: водитель без прав на «Тойоте» устроил жесткое ДТП на Фабричной

Приехавшим сотрудникам ГИБДД он заявил, что не хочет проходить проверку на трезвость

Водитель «Тойоты» оказался без прав и отказался проходить медосвидетельствование





Утром 28 января на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три иномарки — в аварии пострадала женщина.





По информации ГИБДД, ДТП произошло около 9:20 недалеко от дома № 8 на улице Фабричной, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, 31-летний водитель на Toyota Wish ехал по Фабричной со стороны Владимировской в сторону Красного проспекта.





«В пути следования у дома № 8 на Фабричной он совершил столкновение с Honda Civic, которой управляла женщина, следовавшая во встречном направлении. После удара "Хонда" врезалась в Hyundai Solaris, которым управлял водитель 1986 года рождения», — рассказал Владислав Савченков.





Пострадавшую женщину увезли в больницу





В результате аварии пострадала 42-летняя водитель Honda Civic. С места аварии её увезли в больницу.





«Водитель Toyota Wish не имеет права управления, так как уже был лишен водительского удостоверения. Он отказался от медосвидетельствования», — добавил Владислав Савченков.





На месте работали врачи скорой помощи





Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.

