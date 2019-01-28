Холод собачий: МЧС пообещала новосибирцам похолодание до –38

Морозы придут в город через несколько дней

Морозы придут к выходным
Морозы придут к выходным

К концу недели в Новосибирской области ожидаются морозы до –38 градусов — особенно холодно будет в Маслянино и Искитиме. Об этом сегодня утром предупредил новосибирцев представитель областного МЧС.


«По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, на текущей неделе будет преобладать обширный холодный антициклон. Установится малооблачная без осадков погода. Возможны морозные туманы, — сообщил во время оперативного совещания первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев. — Ближе к концу периода ожидается сильное похолодание. Ночные температуры могут составить до –33...–38 градусов, дневные — до –20..–25». 


Деменев отметил, что северо-восточные районы будут находиться в более теплом секторе, а южные районы, особенно Маслянино и город Искитим, окажутся в наиболее холодном секторе. 


Морозы придут вслед за сильным ветром, о котором спасатели предупреждали новосибирцев в конце прошлой недели. 

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