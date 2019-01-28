«Вывоз ракеты — это целая эпопея»: новосибирец снял старт ракеты «Союз»

Новосибирский фотограф снял вывоз ракеты из ангара, её установку и запуск





Известный фотограф Слава Степанов опубликовал подборку фотографий старта ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный — он снял вывоз ракеты из ангара, её установку и запуск. Всего в подборке 42 снимка — НГС публикует лучшие из них с разрешения автора.







«У большинства из нас, фотографов, есть возможность попасть наблюдателем на космодром, но моя задача была сделать необычные, уникальные фотографии и плюс ещё сфотографировать вывоз ракеты. Так как пуск происходит достаточно быстро — 2–3 минуты и ракета исчезла, а вот вывоз — это целая эпопея», — рассказал Слава Степанов.





По словам Славы Степанова, находясь в нескольких сантиметрах от ракеты, он ощущал трепет





Слава Степанов уточнил, что для того, чтобы попасть в ангар, пришлось получать специальное разрешение





Перед вывозом ракеты руководство собрало больше двух десятков работников





Перед началом, по словам фотографа, ему пришлось отдельно согласовывать каждую точку съёмки в специальном сценарном плане. «Несмотря на то, что Восточный позиционировался как гражданский, серьёзность там не меньше, чем на Байконуре», — отметил Слава Степанов.





Новосибирский фотограф уточнил, что это был лишь 4-й запуск ракеты с космодрома Восточный.





По словам Славы Степанова, вывоз ракеты был не менее интересен, чем её пуск — к месту пуска её везли на поезде





До места старта ракету сопровождали рабочие и другие фотографы





Ракету поднимают специальным устройством. Процесс приведения её в вертикальное положение, по словам фотографа, занимает около получаса





«Несмотря на то, что прошло больше полувека, как мы запускаем ракеты на орбиту и дальше, всё равно остаётся трепет и невероятное ощущение. Всё на космодроме вылизано, всё аккуратно, свежая краска — всё очень продумано и чинно. Сам пуск, заглавная фотография, разумеется, это была дистанционная съёмка», — рассказал он.





По словам Степанова, во время съёмки температура была ниже 30 градусов. «Моя задача была сделать фотографию с мобильной башни обслуживания. Она чуть выше 50 метров по высоте. Зима, мороз, ветер дул, и надо было за пять часов до пуска установить камеру, настроить её по времени пуска, чтобы она штатно отработала, начала съёмку в момент зажигания и подъёма ракеты», — поделился Слава Степанов.





Как объяснил Слава Степанов, после установки на ракету наезжает мобильная башня обслуживания, где ракету в течение трёх дней готовят к полёту





Запуск ракеты занимает всего несколько минут





Запуск ракеты Слава Степанов наблюдал с расстояния в 1,5 километра от стартовой площадки





Для того чтобы аккумулятор на камере не сел, Славе Степанову пришлось его утеплить. «Японские камеры не очень любят мороз. Я обычно такое не выкладываю, но если рассказывать подноготную — моя камера выглядела достаточно смешно. По сути, я старался сохранить как можно дольше тепло — я обматывал её футболкой, шарфом, изолентой, потом туда вставлял рукогрейки, обматывал фольгой. От камеры не осталось ничего, торчал только объектив», — вспоминает фотограф.





Как рассказал Слава Степанов, во время запуска он ощущал трепет и восторг





Слава Степанов наблюдал запуск ракеты второй раз в жизни





В морозном воздухе поднимается большое облако пара и дыма, а ракета, по словам Славы Степанова, очень быстро превращается в небольшую точку





Как уточнил фотограф, он наблюдал запуск ракеты второй раз в жизни. «Физически пуск я наблюдал с расстояния полутора километров. Это те фотографии, которые чуть сбоку, на удалении. Эмоций, конечно, поменьше, наверное, чем если бы я стоял вблизи, но всё равно они непередаваемы», — уверяет Слава Степанов.







В ноябре Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города. Всего в подборку вошло 88 снимков.