«Вывоз ракеты — это целая эпопея»: новосибирец снял старт ракеты «Союз»

Публикуем лучшие фото Славы Степанова, снятые на космодроме Восточный

Новосибирский фотограф снял вывоз ракеты из ангара, её установку и запуск
Новосибирский фотограф снял вывоз ракеты из ангара, её установку и запуск


Известный фотограф Слава Степанов опубликовал подборку фотографий старта ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный — он снял вывоз ракеты из ангара, её установку и запуск. Всего в подборке 42 снимка — НГС публикует лучшие из них с разрешения автора.


«У большинства из нас, фотографов, есть возможность попасть наблюдателем на космодром, но моя задача была сделать необычные, уникальные фотографии и плюс ещё сфотографировать вывоз ракеты. Так как пуск происходит достаточно быстро — 2–3 минуты и ракета исчезла, а вот вывоз — это целая эпопея», — рассказал Слава Степанов.


По словам Славы Степанова, находясь в нескольких сантиметрах от ракеты, он ощущал трепет
По словам Славы Степанова, находясь в нескольких сантиметрах от ракеты, он ощущал трепет


Слава Степанов уточнил, что для того, чтобы попасть в ангар, пришлось получать специальное разрешение
Слава Степанов уточнил, что для того, чтобы попасть в ангар, пришлось получать специальное разрешение


Перед вывозом ракеты руководство собрало больше двух десятков работников
Перед вывозом ракеты руководство собрало больше двух десятков работников


Перед началом, по словам фотографа, ему пришлось отдельно согласовывать каждую точку съёмки в специальном сценарном плане. «Несмотря на то, что Восточный позиционировался как гражданский, серьёзность там не меньше, чем на Байконуре», — отметил Слава Степанов.


Новосибирский фотограф уточнил, что это был лишь 4-й запуск ракеты с космодрома Восточный. 


По словам Славы Степанова, вывоз ракеты был не менее интересен, чем её пуск — к месту пуска её везли на поезде
По словам Славы Степанова, вывоз ракеты был не менее интересен, чем её пуск — к месту пуска её везли на поезде


До места старта ракету сопровождали рабочие и другие фотографы
До места старта ракету сопровождали рабочие и другие фотографы


Ракету поднимают специальным устройством. Процесс приведения её в вертикальное положение, по словам фотографа, занимает около получаса
Ракету поднимают специальным устройством. Процесс приведения её в вертикальное положение, по словам фотографа, занимает около получаса


«Несмотря на то, что прошло больше полувека, как мы запускаем ракеты на орбиту и дальше, всё равно остаётся трепет и невероятное ощущение. Всё на космодроме вылизано, всё аккуратно, свежая краска — всё очень продумано и чинно. Сам пуск, заглавная фотография, разумеется, это была дистанционная съёмка», — рассказал он.


По словам Степанова, во время съёмки температура была ниже 30 градусов. «Моя задача была сделать фотографию с мобильной башни обслуживания. Она чуть выше 50 метров по высоте. Зима, мороз, ветер дул, и надо было за пять часов до пуска установить камеру, настроить её по времени пуска, чтобы она штатно отработала, начала съёмку в момент зажигания и подъёма ракеты», — поделился Слава Степанов.


Как объяснил Слава Степанов, после установки на ракету наезжает мобильная башня обслуживания, где ракету в течение трёх дней готовят к полёту
Как объяснил Слава Степанов, после установки на ракету наезжает мобильная башня обслуживания, где ракету в течение трёх дней готовят к полёту


Запуск ракеты занимает всего несколько минут
Запуск ракеты занимает всего несколько минут


Запуск ракеты Слава Степанов наблюдал с расстояния в 1,5 километра от стартовой площадки
Запуск ракеты Слава Степанов наблюдал с расстояния в 1,5 километра от стартовой площадки


Для того чтобы аккумулятор на камере не сел, Славе Степанову пришлось его утеплить. «Японские камеры не очень любят мороз. Я обычно такое не выкладываю, но если рассказывать подноготную — моя камера выглядела достаточно смешно. По сути, я старался сохранить как можно дольше тепло — я обматывал её футболкой, шарфом, изолентой, потом туда вставлял рукогрейки, обматывал фольгой. От камеры не осталось ничего, торчал только объектив», — вспоминает фотограф.


Как рассказал Слава Степанов, во время запуска он ощущал трепет и восторг
Как рассказал Слава Степанов, во время запуска он ощущал трепет и восторг


Слава Степанов наблюдал запуск ракеты второй раз в жизни
Слава Степанов наблюдал запуск ракеты второй раз в жизни


В морозном воздухе поднимается большое облако пара и дыма, а ракета, по словам Славы Степанова, очень быстро превращается в небольшую точку
В морозном воздухе поднимается большое облако пара и дыма, а ракета, по словам Славы Степанова, очень быстро превращается в небольшую точку


Как уточнил фотограф, он наблюдал запуск ракеты второй раз в жизни. «Физически пуск я наблюдал с расстояния полутора километров. Это те фотографии, которые чуть сбоку, на удалении. Эмоций, конечно, поменьше, наверное, чем если бы я стоял вблизи, но всё равно они непередаваемы», — уверяет Слава Степанов.


В ноябре Слава Степанов опубликовал большую подборку фотографии Новосибирска — среди них есть обычные фотографии улиц и достопримечательностей города. Всего в подборку вошло 88 снимков.

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