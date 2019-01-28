онлайн-трансляция

Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры

НГС сообщает подробности в режиме онлайн — мы ждем ваши фото и сообщения с места событий

Трансляция обновляется
Об эвакуациях сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов
Об эвакуациях сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов


Утром в понедельник, 28 января, в четыре медицинских учреждения Новосибирской области поступила информация о том, что здания заминированы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. По его словам, сейчас из зданий эвакуируют людей. О каких именно учреждениях идёт речь, министр здравоохранения не уточнил.



Если вы стали свидетелем эвакуации - присылайте нам информацию  через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!


В больнице № 19 Первомайского района не стали эвакуировать пациентов, несмотря на сообщение об угрозе, рассказала НГС главный врач Галина Давидович.


«Эвакуацию не проводили, работали параллельно со всеми силовым нашими службами — начиная от РУВД и заканчивая МЧС и медициной катастроф. Всё абсолютно осмотрено, проконтролировано, признаков наличия взрывного устройства на этот момент нет. Но пока не снимается режим чрезвычайной ситуации», — объяснила главный врач.


Видимо, для многих сегодня незапланированный выходной.


Сотрудники компаний, которые находятся в здании бизнес-центра на Фрунзе, 80 сообщили, что все вышли и разъехались. Толпы перед зданием нет. 


«Нам сказали, что это на весь день. У здания никого нет, все разъехались, - сообщил один из сотрудников. – Теперь я точно попаду домой на обед». 


Пациентов районной больницы в Краснообске эвакуируют в лицей № 13, сообщают наши читатели.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


В актовом зале лицея собрались эвакуированные люди
В актовом зале лицея собрались эвакуированные люди


«Мы сидели на алгебре, как вдруг нашего учителя позвали и сказали, что поступило сообщение о заложенной бомбе в нашей школе. Началась эвакуация: всех спокойно вывели, отпустили домой. Спустя 10 минут приехали скорая помощь, ГБР, пожарная служба и полиция», — описал ученик эвакуацию школы № 63.


Одна из учениц рассказала подробности сегодняшней эвакуации в школе № 170 на левом берегу.


«Школу эвакуировали и перевели в соседний лицей. Не дали забрать вещи. Только через два часа сказали: можно идти забирать. Всех детей вывели без личных вещей, и у многих нет ключей, чтобы пойти домой», — пишет старшеклассница в редакционный WhatsApp. 


По её словам, возле школы дежурит полиция.


На Державина, 28, передаёт наш корреспондент, нет ни пожарных, ни полиции — вход просто огорожен  ленточкой.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Сотрудники отделения Росбанка, которое находится в бизнес-центре «Кронос», переместились работать в другой офис.


«Мы теперь ждём от охраны бизнес-центра информации о том, что можно вернуться. Сотрудники, для которых есть рабочие места, переместились в соседнее отделение. Я так понял, что у нас весь город пострадал», — рассказал корреспонденту НГС директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.


«Державина, 28. Первый раз эвакуировали около 10 часов утра. Через 40 минут запустили. Не было ни полиции , никого. Второй раз, 5 минут назад, снова всех вывели. Охрана объявила по громкоговорителям об эвакуации», — пишет нам читатель Сергей Аптулин.


В Первомайском районе сегодня тоже горячо: учеников школы № 213 на КСМ отправили в ближайший детский сад, пишет нам читательница.


«Поступило сообщение, что школу заминировали», — утверждает ещё одна горожанка.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Возле школы № 109 дежурит скорая — всех учеников час назад эвакуировали в соседний лицей.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Бизнес-центр «На Державина» тоже эвакуируют.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


«16-я школа в Октябрьском районе эвакуирована, детей перевели в здание "Автодора" рядом со школой», — пишут нам в редакционный WhatsApp.


Как сообщила читательница НГС Мария, в 9:05 эвакуировали школу № 128 на улице Вертковской, 2. «Позвонил ребёнок, сказал, что всех эвакуировали. Только старшим классам сказали, что сообщили о том, что в школе, возможно, заложена бомба. Детей вывели без верхней одежды, пока их отвели в здание детского дома, он также находится на территории школы», — поделилась читательница.


А так проходит эвакуация в школе № 86 на улице Порт-Артурская, 1А. Детей размещают в соседних детских садах, сообщает наша читательница.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Как сообщила читательница НГС Валерия, эвакуировали школу № 29 на улице Депутатской, 48. «Моего сына эвакуировали, детям ничего не сказали. Их отвели пока в театр "Глобус". Учительница не знала, что будет эвакуация», — рассказала Валерия.


Наши читатели утверждают, что такое письмо сегодня пришло директору одной из новосибирских школ.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Врачи из больницы в Краснообске рассказывают, что реанимацию уже вывезли. За ходячими больными автобус приехал, лежачих тоже всех переводят.


В Ордынской центральной районной больнице эвакуировали реанимационное и детское отделения.


Не все решили уйти со своего рабочего места — в бизнес-центре «На Фрунзе, 80» в почти пустом здании ещё остались сотрудники.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


К школе № 67 приехали экипажи полиции. 


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


А так проходит эвакуация школы № 195 на МЖК.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Люди из БЦ «Время» прячутся в метро.



Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



БЦ «Время»
БЦ «Время»




В полиции пока уточняют информацию.


«Дежурный уточняет всю поступающую информацию. Звонят, конечно, многие», — передают в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Как сообщает искитимское СМИ «Конкурент», утром эвакуировали сотрудников районной администрации. Причина та же.

От областного управления МВД нет никакой информации о том, что происходит. Вероятно, официально силовые структуры будут хранить молчание о причинах столь массовой эвакуации — так же, как это было и в прошлые волны ложных минирований.


А это возле школы № 160 на улице Выставочной, 8.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



.





«Эвакуировали в Ленинском районе школу № 27. Долго продержали детей на холоде. Не дали одеться. И отправили домой полураздетых. Такая же эвакуация прошла в 94-й школе», — пишет в редакцию читательница.


Также читатели НГС сообщают об эвакуации офисных зданий по адресам Державина, 28, и Кирова, 113/3, а также школы № 67 на Титова, 94.


В бизнес-центре «На Фрунзе, 80» сказали, что эвакуируют на весь день. Охранник сообщил сотрудникам, что внизу лежат какие-то неопознанные коробки.


Корреспондент НГС  начала онлайн-трансляцию с места одной из эвакуаций.







Возле БЦ «Кронос».


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Также в редакцию поступило сообщение об эвакуации бизнес-центра по адресу Фрунзе, 80.


Как сообщил корреспонденту НГС читатель Вячеслав, эвакуировали также школу № 160. «Позвонил ребёнок, сказал, что сперва всех выгнали, а потом приехали машины реанимации, пожарные машины, полиция — всё очень серьёзно. После этого детей отпустили домой», — уточнил читатель Вячеслав.


Возле БЦ «Время» стоит пожарная машина.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры





Бизнес-центр на Маркса, 30/1 эвакуировали в 9:30, до сих пор не пускают, пишет читатель
Бизнес-центр на Маркса, 30/1 эвакуировали в 9:30, до сих пор не пускают, пишет читатель



А вот и соседи подтягиваются: в Омске тоже волна эвакуаций. Наши коллеги тоже ведут онлайн-репортаж: там выводят людей из школ и больниц.


По сообщению ТАСС, сообщения о минировании поступили сегодня утром и в Барнауле: там эвакуировали местную администрацию и более 10 школ. Также экстренно выводят людей из школ в Новоалтайске — городе-спутнике Барнаула.


На наш редакционный WhatsApp пришло ещё одно сообщение.


«Всех пациентов из кожвендиспансера на Тимирязева эвакуировали в соседнюю туберкулезную больницу на Вавилова, 14. Сами лично наблюдали из окошка, как к нам в больницу тянулась вереница людей....».


Мы сделали онлайн-карту со всеми известными на этот момент адресами заминированных зданий (информация дополняется в режиме реального времени).



Читатель прислал нам фотографии, снятые у БЦ «Восход».


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Читательница Наталья сообщила об эвакуации школы № 48 на Титова, 202. «Написала классная руководительница, что был звонок о закладке бомбы. Поэтому детей эвакуируют подальше от школы и отпускают домой по звонку родителям. Обычно, когда учебные эвакуации проходят, их отводили за территорию школы, сейчас отводят гораздо дальше», — рассказала Наталья.


«Школа 170 в Ленинском районе эвакуирована. Сын сказал, что сначала сработала пожарная тревога, а когда дети вышли из школы, на улице стояла полиция», — пишет нам мать школьника.


«Эвакуирован бизнес-центр "Восход" ул. Восход, 1А. Час стоим, приехала только скорая», — рассказывает читательница.


Возле школы № 109 на Вертковской стоит скорая помощь.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Также стало известно, что школу № 2 на Чехова, 271 тоже эвакуировали.


«Здравствуйте, школу № 48 на Титова, 202 также эвакуировали детей. Об этом мне сообщила классная руководительница», — написала нам мать одного из школьников. 


Ещё одна читательница НГС написала в редакцию, что только что эвакуировали школу № 195 на МЖК, где учится её сын. 


«Всех отправили домой. Вещи можно будет забрать только после 16:00», — сообщает горожанка.


«Эвакуация прошла и в гинекологической больнице № 2 на Перевозчикова, 8 в 9:20 <…> Врач сообщила, что нужно выходить. <…> Подъехали две скорых помощи для эвакуации», — написала читательница НГС в редакционный WhatsApp.


По её словам, сейчас все пациенты уже вернулись в свои палаты.


Поступила ещё информация: эвакуировали школу № 27 на Плахотного, 31.


Волна массовых эвакуации сегодня прокатилась и по соседнему Красноярску. Из-за звонков о минировании людей выводят из школы и больниц.


«Где-то около 40 минут назад позвонила дочка, сказала, что всю школу № 129 эвакуировали. Сперва сообщили, что пожарная тревога, потом один из детей услышал, что позвонили и сообщили о бомбе. На первом этаже находится детский садик. Детей эвакуировали из детского сада в соседнее здание, а школьников одели и распустили по домам», — сообщила читательница.


Охрана в БЦ «Кронос» сообщила нашему корреспонденту, что здание будет закрыто до 14:00 часов.


Осенью 2017 года Новосибирск пережил похожую массовую эвакуацию: преступники по телефону сообщали о бомбах в ТЦ, школах, больницах и бизнес-центрах. Как сообщали тогда РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, звонки с угрозами совершили люди, связанные с ИГИЛ — запрещённой в России террористической группировкой. По его словам, звонки поступили из-за рубежа от нескольких человек.


Сейчас также  эвакуировали офисное здание на Каменской, 32, сообщают читатели.


«Частную школу "Аврора" на Тимирязева тоже эвакуировали», — пишут нам читатели.


Наш корреспондент добрался до одного их эвакуированных бизнес-центр. Публикуем фото, снятые рядом с БЦ «Кронос».


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры




Возле бизнес-центра «Время» стоят десятки эвакуированных людей.  


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



«Была сегодня с утра на приеме у дерматолога в Областном кожно-венерологическом диспансере на улице Объединения в Калининском районе, зашла в кабинет врач, там мне сказали, что у нас эвакуация, все покинули здание», — сообщает одна из читательниц.


Поступает информация об эвакуации ещё нескольких школ: школа № 60 в Оби, школы № 94 в 1-м переулке Серафимовича, 1А, школы № 129 на улице 9-й Гвардейской дивизии, 6. 


Не обошла волна эвакуаций и бизнес-центр «Кронос» на улице Советской, сообщают наши читатели.


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры


Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры



Читатели сообщили об эвакуации бизнес-центра «Горский»
Читатели сообщили об эвакуации бизнес-центра «Горский»


Читатели сообщают об эвакуации бизнес-центра «Горский». «Сестра сообщила, что БЦ "Время" на Кирова тоже эвакуировали», — сообщает читательница.


Фотографии были опубликованы в группе «АСТ-54»
Фотографии были опубликованы в группе «АСТ-54»


Первые фотографии эвакуации после звонков о минировании появились в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».


Эвакуации прошли также в городе Оби и Краснообске
Эвакуации прошли также в городе Оби и Краснообске


Как сообщила одна из читательниц НГС, также эвакуировали школу № 155 на Ключ-Камышенском плато, 1А.


Если вы стали очевидцами, присылайте фото и видео эвакуации в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


По не проверенной пока информации, также начались эвакуации в школах на улице Вертковской и Перевозчикова. Также эвакуировали посетителей и персонал банка «Левобережный» на улице Кирова, администрацию города Обь и больницу Краснообска.


Только что появилось сообщение об эвакуации школы № 63 на улице Зорге, 39. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ольга.


«Я об этом узнала со слов ребёнка и со слов классного руководителя. Мне сперва позвонил ребёнок, сказал, что всех эвакуировали из-за звонка о бомбе и что она идёт домой в одних туфлях. После этого началась переписка в Whatsapp. Начали спрашивать, не шутка ли это. После чего нам ответила классный руководитель, что нет, не шутка», — рассказала Ольга.


Прочтений: 135762

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (201)201
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено