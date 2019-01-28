Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры
НГС сообщает подробности в режиме онлайн — мы ждем ваши фото и сообщения с места событий
Утром в понедельник, 28 января, в четыре медицинских учреждения Новосибирской области поступила информация о том, что здания заминированы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. По его словам, сейчас из зданий эвакуируют людей. О каких именно учреждениях идёт речь, министр здравоохранения не уточнил.
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В больнице № 19 Первомайского района не стали эвакуировать пациентов, несмотря на сообщение об угрозе, рассказала НГС главный врач Галина Давидович.
«Эвакуацию не проводили, работали параллельно со всеми силовым нашими службами — начиная от РУВД и заканчивая МЧС и медициной катастроф. Всё абсолютно осмотрено, проконтролировано, признаков наличия взрывного устройства на этот момент нет. Но пока не снимается режим чрезвычайной ситуации», — объяснила главный врач.
Видимо, для многих сегодня незапланированный выходной.
Сотрудники компаний, которые находятся в здании бизнес-центра на Фрунзе, 80 сообщили, что все вышли и разъехались. Толпы перед зданием нет.
«Нам сказали, что это на весь день. У здания никого нет, все разъехались, - сообщил один из сотрудников. – Теперь я точно попаду домой на обед».
Пациентов районной больницы в Краснообске эвакуируют в лицей
«Мы сидели на алгебре, как вдруг нашего учителя позвали и сказали, что поступило сообщение о заложенной бомбе в нашей школе. Началась эвакуация: всех спокойно вывели, отпустили домой. Спустя 10 минут приехали скорая помощь, ГБР, пожарная служба и полиция», — описал ученик эвакуацию школы
Одна из учениц рассказала подробности сегодняшней эвакуации в школе
«Школу эвакуировали и перевели в соседний лицей. Не дали забрать вещи. Только через два часа сказали: можно идти забирать. Всех детей вывели без личных вещей, и у многих нет ключей, чтобы пойти домой», — пишет старшеклассница в редакционный WhatsApp.
По её словам, возле школы дежурит полиция.
На Державина, 28, передаёт наш корреспондент, нет ни пожарных, ни полиции — вход просто огорожен ленточкой.
Сотрудники отделения Росбанка, которое находится в бизнес-центре «Кронос», переместились работать в другой офис.
«Мы теперь ждём от охраны бизнес-центра информации о том, что можно вернуться. Сотрудники, для которых есть рабочие места, переместились в соседнее отделение. Я так понял, что у нас весь город пострадал», — рассказал корреспонденту НГС директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.
«Державина, 28. Первый раз эвакуировали около 10 часов утра. Через 40 минут запустили. Не было ни полиции , никого. Второй раз, 5 минут назад, снова всех вывели. Охрана объявила по громкоговорителям об эвакуации», — пишет нам читатель Сергей Аптулин.
В Первомайском районе сегодня тоже горячо: учеников школы
«Поступило сообщение, что школу заминировали», — утверждает ещё одна горожанка.
Возле школы
Бизнес-центр «На Державина» тоже эвакуируют.
«16-я школа в Октябрьском районе эвакуирована, детей перевели в здание "Автодора" рядом со школой», — пишут нам в редакционный WhatsApp.
Как сообщила читательница НГС Мария, в 9:05 эвакуировали школу
А так проходит эвакуация в школе
Как сообщила читательница НГС Валерия, эвакуировали школу
Наши читатели утверждают, что такое письмо сегодня пришло директору одной из новосибирских школ.
Врачи из больницы в Краснообске рассказывают, что реанимацию уже вывезли. За ходячими больными автобус приехал, лежачих тоже всех переводят.
В Ордынской центральной районной больнице эвакуировали реанимационное и детское отделения.
Не все решили уйти со своего рабочего места — в бизнес-центре «На Фрунзе, 80» в почти пустом здании ещё остались сотрудники.
К школе
А так проходит эвакуация школы
Люди из БЦ «Время» прячутся в метро.
В полиции пока уточняют информацию.
«Дежурный уточняет всю поступающую информацию. Звонят, конечно, многие», — передают в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Как сообщает искитимское СМИ «Конкурент», утром эвакуировали сотрудников районной администрации. Причина та же.
От областного управления МВД нет никакой информации о том, что происходит. Вероятно, официально силовые структуры будут хранить молчание о причинах столь массовой эвакуации — так же, как это было и в прошлые волны ложных минирований.
А это возле школы
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«Эвакуировали в Ленинском районе школу
Также читатели НГС сообщают об эвакуации офисных зданий по адресам Державина, 28, и Кирова, 113/3, а также школы
В бизнес-центре «На Фрунзе, 80» сказали, что эвакуируют на весь день. Охранник сообщил сотрудникам, что внизу лежат какие-то неопознанные коробки.
Корреспондент НГС начала онлайн-трансляцию с места одной из эвакуаций.
Возле БЦ «Кронос».
Также в редакцию поступило сообщение об эвакуации бизнес-центра по адресу Фрунзе, 80.
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Вячеслав, эвакуировали также школу
Возле БЦ «Время» стоит пожарная машина.
А вот и соседи подтягиваются: в Омске тоже волна эвакуаций. Наши коллеги тоже ведут онлайн-репортаж: там выводят людей из школ и больниц.
По сообщению ТАСС, сообщения о минировании поступили сегодня утром и в Барнауле: там эвакуировали местную администрацию и более 10 школ. Также экстренно выводят людей из школ в Новоалтайске — городе-спутнике Барнаула.
На наш редакционный WhatsApp пришло ещё одно сообщение.
«Всех пациентов из кожвендиспансера на Тимирязева эвакуировали в соседнюю туберкулезную больницу на Вавилова, 14. Сами лично наблюдали из окошка, как к нам в больницу тянулась вереница людей....».
Мы сделали онлайн-карту со всеми известными на этот момент адресами заминированных зданий (информация дополняется в режиме реального времени).
Читатель прислал нам фотографии, снятые у БЦ «Восход».
Читательница Наталья сообщила об эвакуации школы
«Школа 170 в Ленинском районе эвакуирована. Сын сказал, что сначала сработала пожарная тревога, а когда дети вышли из школы, на улице стояла полиция», — пишет нам мать школьника.
«Эвакуирован бизнес-центр "Восход" ул. Восход, 1А. Час стоим, приехала только скорая», — рассказывает читательница.
Возле школы
Также стало известно, что школу
«Здравствуйте, школу
Ещё одна читательница НГС написала в редакцию, что только что эвакуировали школу
«Всех отправили домой. Вещи можно будет забрать только после 16:00», — сообщает горожанка.
«Эвакуация прошла и в гинекологической больнице
По её словам, сейчас все пациенты уже вернулись в свои палаты.
Поступила ещё информация: эвакуировали школу
Волна массовых эвакуации сегодня прокатилась и по соседнему Красноярску. Из-за звонков о минировании людей выводят из школы и больниц.
«Где-то около 40 минут назад позвонила дочка, сказала, что всю школу
Охрана в БЦ «Кронос» сообщила нашему корреспонденту, что здание будет закрыто до 14:00 часов.
Осенью 2017 года Новосибирск пережил похожую массовую эвакуацию: преступники по телефону сообщали о бомбах в ТЦ, школах, больницах и бизнес-центрах. Как сообщали тогда РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, звонки с угрозами совершили люди, связанные с ИГИЛ — запрещённой в России террористической группировкой. По его словам, звонки поступили из-за рубежа от нескольких человек.
Сейчас также эвакуировали офисное здание на Каменской, 32, сообщают читатели.
«Частную школу "Аврора" на Тимирязева тоже эвакуировали», — пишут нам читатели.
Наш корреспондент добрался до одного их эвакуированных бизнес-центр. Публикуем фото, снятые рядом с БЦ «Кронос».
Возле бизнес-центра «Время» стоят десятки эвакуированных людей.
«Была сегодня с утра на приеме у дерматолога в Областном кожно-венерологическом диспансере на улице Объединения в Калининском районе, зашла в кабинет врач, там мне сказали, что у нас эвакуация, все покинули здание», — сообщает одна из читательниц.
Поступает информация об эвакуации ещё нескольких школ: школа
Не обошла волна эвакуаций и бизнес-центр «Кронос» на улице Советской, сообщают наши читатели.
Читатели сообщают об эвакуации бизнес-центра «Горский». «Сестра сообщила, что БЦ "Время" на Кирова тоже эвакуировали», — сообщает читательница.
Первые фотографии эвакуации после звонков о минировании появились в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщила одна из читательниц НГС, также эвакуировали школу
Если вы стали очевидцами, присылайте фото и видео эвакуации в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
По не проверенной пока информации, также начались эвакуации в школах на улице Вертковской и Перевозчикова. Также эвакуировали посетителей и персонал банка «Левобережный» на улице Кирова, администрацию города Обь и больницу Краснообска.
Только что появилось сообщение об эвакуации школы
«Я об этом узнала со слов ребёнка и со слов классного руководителя. Мне сперва позвонил ребёнок, сказал, что всех эвакуировали из-за звонка о бомбе и что она идёт домой в одних туфлях. После этого началась переписка в Whatsapp. Начали спрашивать, не шутка ли это. После чего нам ответила классный руководитель, что нет, не шутка», — рассказала Ольга.
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Анна Богданова, Ольга Хмелевская, Дмитрий Здорников, Елена Громкова, Мария Морсина, Дарья Винокурова
Фото Густаво Зырянова, Александра Ощепкова, читателей НГС