Все на выход: в Новосибирске массово эвакуируют школы, больницы и бизнес-центры

НГС сообщает подробности в режиме онлайн — мы ждем ваши фото и сообщения с места событий

Трансляция обновляется

Об эвакуациях сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов





Утром в понедельник, 28 января, в четыре медицинских учреждения Новосибирской области поступила информация о том, что здания заминированы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. По его словам, сейчас из зданий эвакуируют людей. О каких именно учреждениях идёт речь, министр здравоохранения не уточнил.









Если вы стали свидетелем эвакуации - присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!





11:28

В больнице № 19 Первомайского района не стали эвакуировать пациентов, несмотря на сообщение об угрозе, рассказала НГС главный врач Галина Давидович.





«Эвакуацию не проводили, работали параллельно со всеми силовым нашими службами — начиная от РУВД и заканчивая МЧС и медициной катастроф. Всё абсолютно осмотрено, проконтролировано, признаков наличия взрывного устройства на этот момент нет. Но пока не снимается режим чрезвычайной ситуации», — объяснила главный врач.





11:27

Видимо, для многих сегодня незапланированный выходной.





Сотрудники компаний, которые находятся в здании бизнес-центра на Фрунзе, 80 сообщили, что все вышли и разъехались. Толпы перед зданием нет.





«Нам сказали, что это на весь день. У здания никого нет, все разъехались, - сообщил один из сотрудников. – Теперь я точно попаду домой на обед».





11:26

Пациентов районной больницы в Краснообске эвакуируют в лицей № 13 , сообщают наши читатели.









В актовом зале лицея собрались эвакуированные люди





11:23

«Мы сидели на алгебре, как вдруг нашего учителя позвали и сказали, что поступило сообщение о заложенной бомбе в нашей школе. Началась эвакуация: всех спокойно вывели, отпустили домой. Спустя 10 минут приехали скорая помощь, ГБР, пожарная служба и полиция», — описал ученик эвакуацию школы № 63 .







11:21

Одна из учениц рассказала подробности сегодняшней эвакуации в школе № 170 на левом берегу.





«Школу эвакуировали и перевели в соседний лицей. Не дали забрать вещи. Только через два часа сказали: можно идти забирать. Всех детей вывели без личных вещей, и у многих нет ключей, чтобы пойти домой», — пишет старшеклассница в редакционный WhatsApp.





По её словам, возле школы дежурит полиция.





11:17

На Державина, 28, передаёт наш корреспондент, нет ни пожарных, ни полиции — вход просто огорожен ленточкой.













11:17

Сотрудники отделения Росбанка, которое находится в бизнес-центре «Кронос», переместились работать в другой офис.







«Мы теперь ждём от охраны бизнес-центра информации о том, что можно вернуться. Сотрудники, для которых есть рабочие места, переместились в соседнее отделение. Я так понял, что у нас весь город пострадал», — рассказал корреспонденту НГС директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.







11:16

«Державина, 28. Первый раз эвакуировали около 10 часов утра. Через 40 минут запустили. Не было ни полиции , никого. Второй раз, 5 минут назад, снова всех вывели. Охрана объявила по громкоговорителям об эвакуации», — пишет нам читатель Сергей Аптулин.





11:16

В Первомайском районе сегодня тоже горячо: учеников школы № 213 на КСМ отправили в ближайший детский сад, пишет нам читательница.





«Поступило сообщение, что школу заминировали», — утверждает ещё одна горожанка.









11:13

Возле школы № 109 дежурит скорая — всех учеников час назад эвакуировали в соседний лицей.









11:13

Бизнес-центр «На Державина» тоже эвакуируют.











11:12

«16-я школа в Октябрьском районе эвакуирована, детей перевели в здание "Автодора" рядом со школой», — пишут нам в редакционный WhatsApp.





11:11

Как сообщила читательница НГС Мария, в 9:05 эвакуировали школу № 128 на улице Вертковской, 2. «Позвонил ребёнок, сказал, что всех эвакуировали. Только старшим классам сказали, что сообщили о том, что в школе, возможно, заложена бомба. Детей вывели без верхней одежды, пока их отвели в здание детского дома, он также находится на территории школы», — поделилась читательница.





11:10

А так проходит эвакуация в школе № 86 на улице Порт-Артурская, 1А. Детей размещают в соседних детских садах, сообщает наша читательница.









11:09

Как сообщила читательница НГС Валерия, эвакуировали школу № 29 на улице Депутатской, 48. «Моего сына эвакуировали, детям ничего не сказали. Их отвели пока в театр "Глобус". Учительница не знала, что будет эвакуация», — рассказала Валерия.





11:07

Наши читатели утверждают, что такое письмо сегодня пришло директору одной из новосибирских школ.









11:06

Врачи из больницы в Краснообске рассказывают, что реанимацию уже вывезли. За ходячими больными автобус приехал, лежачих тоже всех переводят.





11:05

В Ордынской центральной районной больнице эвакуировали реанимационное и детское отделения.





11:00

Не все решили уйти со своего рабочего места — в бизнес-центре «На Фрунзе, 80» в почти пустом здании ещё остались сотрудники.









10:57

К школе № 67 приехали экипажи полиции.









А так проходит эвакуация школы № 195 на МЖК.













10:57

Люди из БЦ «Время» прячутся в метро.

















БЦ «Время»













10:56

В полиции пока уточняют информацию.





«Дежурный уточняет всю поступающую информацию. Звонят, конечно, многие», — передают в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





10:55

Как сообщает искитимское СМИ «Конкурент», утром эвакуировали сотрудников районной администрации. Причина та же.



От областного управления МВД нет никакой информации о том, что происходит. Вероятно, официально силовые структуры будут хранить молчание о причинах столь массовой эвакуации — так же, как это было и в прошлые волны ложных минирований.





10:54

А это возле школы № 160 на улице Выставочной, 8.













.









10:51









10:51

«Эвакуировали в Ленинском районе школу № 27 . Долго продержали детей на холоде. Не дали одеться. И отправили домой полураздетых. Такая же эвакуация прошла в 94-й школе», — пишет в редакцию читательница.







Также читатели НГС сообщают об эвакуации офисных зданий по адресам Державина, 28, и Кирова, 113/3, а также школы № 67 на Титова, 94.





10:50

В бизнес-центре «На Фрунзе, 80» сказали, что эвакуируют на весь день. Охранник сообщил сотрудникам, что внизу лежат какие-то неопознанные коробки.





10:49

Корреспондент НГС начала онлайн-трансляцию с места одной из эвакуаций.

























10:48

Возле БЦ «Кронос».













10:47

Также в редакцию поступило сообщение об эвакуации бизнес-центра по адресу Фрунзе, 80.





10:47

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Вячеслав, эвакуировали также школу № 160 . «Позвонил ребёнок, сказал, что сперва всех выгнали, а потом приехали машины реанимации, пожарные машины, полиция — всё очень серьёзно. После этого детей отпустили домой», — уточнил читатель Вячеслав.





10:43

Возле БЦ «Время» стоит пожарная машина.













10:42









Бизнес-центр на Маркса, 30/1 эвакуировали в 9:30, до сих пор не пускают, пишет читатель









10:41

А вот и соседи подтягиваются: в Омске тоже волна эвакуаций. Наши коллеги тоже ведут онлайн-репортаж: там выводят людей из школ и больниц.





По сообщению ТАСС, сообщения о минировании поступили сегодня утром и в Барнауле: там эвакуировали местную администрацию и более 10 школ. Также экстренно выводят людей из школ в Новоалтайске — городе-спутнике Барнаула.





10:41

На наш редакционный WhatsApp пришло ещё одно сообщение.





«Всех пациентов из кожвендиспансера на Тимирязева эвакуировали в соседнюю туберкулезную больницу на Вавилова, 14. Сами лично наблюдали из окошка, как к нам в больницу тянулась вереница людей....».





10:39

Мы сделали онлайн-карту со всеми известными на этот момент адресами заминированных зданий (информация дополняется в режиме реального времени).









10:39

Читатель прислал нам фотографии, снятые у БЦ «Восход».





















10:38

Читательница Наталья сообщила об эвакуации школы № 48 на Титова, 202. «Написала классная руководительница, что был звонок о закладке бомбы. Поэтому детей эвакуируют подальше от школы и отпускают домой по звонку родителям. Обычно, когда учебные эвакуации проходят, их отводили за территорию школы, сейчас отводят гораздо дальше», — рассказала Наталья.





10:37

«Школа 170 в Ленинском районе эвакуирована. Сын сказал, что сначала сработала пожарная тревога, а когда дети вышли из школы, на улице стояла полиция», — пишет нам мать школьника.





10:37

«Эвакуирован бизнес-центр "Восход" ул. Восход, 1А. Час стоим, приехала только скорая», — рассказывает читательница.





10:35

Возле школы № 109 на Вертковской стоит скорая помощь.

















10:34

Также стало известно, что школу № 2 на Чехова, 271 тоже эвакуировали.





10:32

«Здравствуйте, школу № 48 на Титова, 202 также эвакуировали детей. Об этом мне сообщила классная руководительница», — написала нам мать одного из школьников.





10:31

Ещё одна читательница НГС написала в редакцию, что только что эвакуировали школу № 195 на МЖК, где учится её сын.





«Всех отправили домой. Вещи можно будет забрать только после 16:00», — сообщает горожанка.





10:30

«Эвакуация прошла и в гинекологической больнице № 2 на Перевозчикова, 8 в 9:20 <…> Врач сообщила, что нужно выходить. <…> Подъехали две скорых помощи для эвакуации», — написала читательница НГС в редакционный WhatsApp.





По её словам, сейчас все пациенты уже вернулись в свои палаты.





10:28

Поступила ещё информация: эвакуировали школу № 27 на Плахотного, 31.







10:25

Волна массовых эвакуации сегодня прокатилась и по соседнему Красноярску. Из-за звонков о минировании людей выводят из школы и больниц.





10:25

«Где-то около 40 минут назад позвонила дочка, сказала, что всю школу № 129 эвакуировали. Сперва сообщили, что пожарная тревога, потом один из детей услышал, что позвонили и сообщили о бомбе. На первом этаже находится детский садик. Детей эвакуировали из детского сада в соседнее здание, а школьников одели и распустили по домам», — сообщила читательница.





10:24

Охрана в БЦ «Кронос» сообщила нашему корреспонденту, что здание будет закрыто до 14:00 часов.





10:23

Осенью 2017 года Новосибирск пережил похожую массовую эвакуацию: преступники по телефону сообщали о бомбах в ТЦ, школах, больницах и бизнес-центрах. Как сообщали тогда РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, звонки с угрозами совершили люди, связанные с ИГИЛ — запрещённой в России террористической группировкой. По его словам, звонки поступили из-за рубежа от нескольких человек.





10:23

Сейчас также эвакуировали офисное здание на Каменской, 32, сообщают читатели.





10:21

«Частную школу "Аврора" на Тимирязева тоже эвакуировали», — пишут нам читатели.







10:20

Наш корреспондент добрался до одного их эвакуированных бизнес-центр. Публикуем фото, снятые рядом с БЦ «Кронос».

























10:13

Возле бизнес-центра «Время» стоят десятки эвакуированных людей.













10:12

«Была сегодня с утра на приеме у дерматолога в Областном кожно-венерологическом диспансере на улице Объединения в Калининском районе, зашла в кабинет врач, там мне сказали, что у нас эвакуация, все покинули здание», — сообщает одна из читательниц.





10:06

Поступает информация об эвакуации ещё нескольких школ: школа № 60 в Оби, школы № 94 в 1-м переулке Серафимовича, 1А, школы № 129 на улице 9-й Гвардейской дивизии, 6.





10:05

Не обошла волна эвакуаций и бизнес-центр «Кронос» на улице Советской, сообщают наши читатели.





















10:03

Читатели сообщили об эвакуации бизнес-центра «Горский»





Читатели сообщают об эвакуации бизнес-центра «Горский». «Сестра сообщила, что БЦ "Время" на Кирова тоже эвакуировали», — сообщает читательница.





09:59

Фотографии были опубликованы в группе «АСТ-54»





Первые фотографии эвакуации после звонков о минировании появились в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».





09:57

Эвакуации прошли также в городе Оби и Краснообске





Как сообщила одна из читательниц НГС, также эвакуировали школу № 155 на Ключ-Камышенском плато, 1А.





09:54

Если вы стали очевидцами, присылайте фото и видео эвакуации в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.







09:50

По не проверенной пока информации, также начались эвакуации в школах на улице Вертковской и Перевозчикова. Также эвакуировали посетителей и персонал банка «Левобережный» на улице Кирова, администрацию города Обь и больницу Краснообска.





09:47

Только что появилось сообщение об эвакуации школы № 63 на улице Зорге, 39. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ольга.





«Я об этом узнала со слов ребёнка и со слов классного руководителя. Мне сперва позвонил ребёнок, сказал, что всех эвакуировали из-за звонка о бомбе и что она идёт домой в одних туфлях. После этого началась переписка в Whatsapp. Начали спрашивать, не шутка ли это. После чего нам ответила классный руководитель, что нет, не шутка», — рассказала Ольга.



