Штельмах подал апелляцию на решение суда по делу об увольнении из МВД
Экс-глава ГИБДД Новосибирской области не согласился с позицией суда
Экс-руководитель Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах подал апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда, который отказался встать на его сторону в иске против бывших работодателей.
«Жалоба принята к рассмотрению», — говорится в карточке гражданского дела на сайте суда. Таким образом, решение первой инстанции в законную силу ещё не вступило.
О том, что Сергей Штельмах отправлен в отставку, в полиции официально сообщили в октябре 2018 года. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области.
Изначально в своём иске Сергей Штельмах требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже Штельмах передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершение порочащего проступка» он хотел поменять на «по выслуге лет, дающей право на пенсию».
25 декабря Центральный районный суд Новосибирска отказал Сергею Штельмаху в удовлетворении его исковых требований. Как сообщается в опубликованном судебном решении, во время проведения служебной проверки подтвердилась информация о том, что Штельмах выдавал не предусмотренные ведомственными документами пропуски и удостоверения, которые позволяли не досматривать машины.
Ранее проверку в отношении Штельмаха закончили следователи — по её итогам Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.
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Ольга Хмелевская
Фото minobr.nso.ru