Штельмах подал апелляцию на решение суда по делу об увольнении из МВД

Уволенному Сергею Штельмаху не удалось добиться удовлетворения своих требований через суд с первого раза — он подал апелляционную жалобу





Экс-руководитель Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах подал апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда, который отказался встать на его сторону в иске против бывших работодателей.





«Жалоба принята к рассмотрению», — говорится в карточке гражданского дела на сайте суда. Таким образом, решение первой инстанции в законную силу ещё не вступило.







О том, что Сергей Штельмах отправлен в отставку, в полиции официально сообщили в октябре 2018 года. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области.







Изначально в своём иске Сергей Штельмах требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже Штельмах передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершение порочащего проступка» он хотел поменять на «по выслуге лет, дающей право на пенсию».







25 декабря Центральный районный суд Новосибирска отказал Сергею Штельмаху в удовлетворении его исковых требований. Как сообщается в опубликованном судебном решении, во время проведения служебной проверки подтвердилась информация о том, что Штельмах выдавал не предусмотренные ведомственными документами пропуски и удостоверения, которые позволяли не досматривать машины.





Ранее проверку в отношении Штельмаха закончили следователи — по её итогам Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

