Иномарка сбила школьника на «зебре» — его откинуло под колеса встречной «Тойоты»

Мальчик шёл по пешеходному переходу, когда в него въехал Nissan







Вечером в воскресенье, 27 января, 8-летний мальчик попал сразу под две машины в Ленинском районе Новосибирска.





ДТП случилось в 16:10 возле дома № 203 на улице Титова, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





«Девушка-водитель 1988 года рождения на автомобиле Nissan Primera двигалась по улице Титова со стороны улицы Кавказская в сторону улицы Зенитная и <…> совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. <…> После чего пешехода отбросило на автомобиль Toyota Camry — [им управляла] также женщина-водитель 1987 года рождения, которая двигалась во встречном направлении», — описал аварию инспектор группы пропаганды.





По данным Владислава Савченкова, в ДТП пострадал 8-летний мальчик. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной головы.





ДТП случилось недалеко от остановки «Танкистов»





Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.