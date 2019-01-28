Иномарка сбила школьника на «зебре» — его откинуло под колеса встречной «Тойоты»
Мальчика увезли в больницу с тяжелой травмой
Вечером в воскресенье, 27 января, 8-летний мальчик попал сразу под две машины в Ленинском районе Новосибирска.
ДТП случилось в 16:10 возле дома
«Девушка-водитель 1988 года рождения на автомобиле Nissan Primera двигалась по улице Титова со стороны улицы Кавказская в сторону улицы Зенитная и <…> совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. <…> После чего пешехода отбросило на автомобиль Toyota Camry — [им управляла] также женщина-водитель 1987 года рождения, которая двигалась во встречном направлении», — описал аварию инспектор группы пропаганды.
По данным Владислава Савченкова, в ДТП пострадал 8-летний мальчик. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной головы.
Ранее автоинспекция Новосибирска проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков, на которых в 2018 году случались аварии.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Владиславом Савченковым