Болельщики собрали деньги для больного раком новосибирского хоккеиста

На лечение Самвела Мнацяна из ХК «Сибирь» пойдут средства от продажи билетов на матч

До прихода в «Сибирь» Самвел Мнацян был капитаном владивостокского «Адмирала»





Все деньги от продажи билетов на хоккейный матч между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом», который прошёл 26 января на «Фетисов-Арене», пойдут на лечение больного раком спортсмена Самвела Мнацяна.







Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Адмирал».







«Сэм — отличный спортсмен, сильный мужчина и настоящий боец. Благотворительный матч — это самое малое, что мы можем сделать в поддержку Самвела», — цитируют в пресс-службе президента ХК «Адмирал» Заирбека Юсупова.





При этом в пресс-службе владивостокского клуба корреспонденту НГС затруднились назвать точную сумму денег, которые удалось выручить от продажи билетов.





«Только сегодня будут считать, потому что суббота — это выходной <…> у бухгалтерии», — пояснили в хоккейном клубе «Адмирал», предложив написать запрос для дальнейшего получения точной цифры.







Экс-капитан «Адмирала» Самвел Мнацян, играющий на позиции защитника, перешёл в новосибирскую «Сибирь» минувшей весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.







Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.







В субботу, 26 января, «Адмирал» и «Сибирь» провели во Владивостоке благотворительный матч. В преддверии игры владивостокский клуб опубликовал у себя на сайте обращение Самвела Мнацяна. Хоккеист сообщил, что следит за чемпионатом и видит, что игра у «Адмирала» и «Сибири» налаживается — побед всё больше.





«У меня тоже врачи отмечают положительную динамику, продолжаю проходить лечение в Германии! Спасибо всем за поддержку и добрые слова!» — добавил Самвел Мнацян.





Игра закончилась победой новосибирского клуба.