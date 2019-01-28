Болельщики собрали деньги для больного раком новосибирского хоккеиста
На лечение Самвела Мнацяна из ХК «Сибирь» пойдут средства от продажи билетов на матч
Все деньги от продажи билетов на хоккейный матч между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом», который прошёл 26 января на «Фетисов-Арене», пойдут на лечение больного раком спортсмена Самвела Мнацяна.
Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Адмирал».
«Сэм — отличный спортсмен, сильный мужчина и настоящий боец. Благотворительный матч — это самое малое, что мы можем сделать в поддержку Самвела», — цитируют в пресс-службе президента ХК «Адмирал» Заирбека Юсупова.
При этом в пресс-службе владивостокского клуба корреспонденту НГС затруднились назвать точную сумму денег, которые удалось выручить от продажи билетов.
«Только сегодня будут считать, потому что суббота — это выходной <…> у бухгалтерии», — пояснили в хоккейном клубе «Адмирал», предложив написать запрос для дальнейшего получения точной цифры.
Экс-капитан «Адмирала» Самвел Мнацян, играющий на позиции защитника, перешёл в новосибирскую «Сибирь» минувшей весной. Контракт с новым клубом он заключил на два года. Но в преддверии сезона стало известно, что спортсмен пропустит его из-за рака.
Как пояснял агент хоккеиста Шуми Бабаев, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы.
В субботу, 26 января, «Адмирал» и «Сибирь» провели во Владивостоке благотворительный матч. В преддверии игры владивостокский клуб опубликовал у себя на сайте обращение Самвела Мнацяна. Хоккеист сообщил, что следит за чемпионатом и видит, что игра у «Адмирала» и «Сибири» налаживается — побед всё больше.
«У меня тоже врачи отмечают положительную динамику, продолжаю проходить лечение в Германии! Спасибо всем за поддержку и добрые слова!» — добавил Самвел Мнацян.
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Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru