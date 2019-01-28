Очередное поражение: БК «Новосибирск» проиграл «Зенит-Фарму» из Санкт-Петербурга

Сибиряки не смогли победить ни в одной из четвертей

Новосибирская команда уступила соперникам 14 очков





Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграла клубу «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.





Игра проходила вечером 27 января в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 86:72 в пользу баскетболистов из Северной столицы. «Новосибирск» не сумел победить ни в одной из четвертей (21:24; 20:14; 21:16; 24:18).





Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 31 января с командой «МБА». Прошлую игру, которая состоялась 25 января, новосибирцы проиграли команде «Спартак» из Санкт-Петербурга со счётом 90:59.