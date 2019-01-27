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«Пытаются извлечь людей»: в Заельцовском районе столкнулись две иномарки

На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция

Subaru получил значительные повреждения
Subaru получил значительные повреждения


Вечером 27 января в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Subaru и Ford.


«На Ford Focus [ехали] мужчина и женщина. Мужчина с разбитой головой, женщина визуально вроде не пострадала. На Subaru [ехали] два парня. Водитель не пострадал, пассажир был зажат, но оставался в сознании», — сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии в личной переписке во «ВКонтакте».


По словам очевидцев, Subaru после столкновения врезался в столб. На месте работают медики, полиция и сотрудники МЧС. «Пытаются извлечь людей со второй машины», — пояснила еще одна очевидица ДТП.


Получить оперативный комментарий в полиции о подробностях происшествия корреспонденту НГС не удалось.


В прошлый вторник, 22 января, на Мочищенском шоссе лоб в лоб столкнулись две маршрутки — за помощью медиков обратилось  восемь человек.

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