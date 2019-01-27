«Пытаются извлечь людей»: в Заельцовском районе столкнулись две иномарки

На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция

Subaru получил значительные повреждения





Вечером 27 января в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Subaru и Ford.





«На Ford Focus [ехали] мужчина и женщина. Мужчина с разбитой головой, женщина визуально вроде не пострадала. На Subaru [ехали] два парня. Водитель не пострадал, пассажир был зажат, но оставался в сознании», — сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии в личной переписке во «ВКонтакте».





По словам очевидцев, Subaru после столкновения врезался в столб. На месте работают медики, полиция и сотрудники МЧС. «Пытаются извлечь людей со второй машины», — пояснила еще одна очевидица ДТП.





Получить оперативный комментарий в полиции о подробностях происшествия корреспонденту НГС не удалось.







В прошлый вторник, 22 января, на Мочищенском шоссе лоб в лоб столкнулись две маршрутки — за помощью медиков обратилось восемь человек.