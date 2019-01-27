«Пытаются извлечь людей»: в Заельцовском районе столкнулись две иномарки
На месте работают скорая помощь, МЧС и полиция
Вечером 27 января в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля: Subaru и Ford.
«На Ford Focus [ехали] мужчина и женщина. Мужчина с разбитой головой, женщина визуально вроде не пострадала. На Subaru [ехали] два парня. Водитель не пострадал, пассажир был зажат, но оставался в сознании», — сообщил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии в личной переписке во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, Subaru после столкновения врезался в столб. На месте работают медики, полиция и сотрудники МЧС. «Пытаются извлечь людей со второй машины», — пояснила еще одна очевидица ДТП.
Получить оперативный комментарий в полиции о подробностях происшествия корреспонденту НГС не удалось.
В прошлый вторник, 22 января, на Мочищенском шоссе лоб в лоб столкнулись две маршрутки — за помощью медиков обратилось восемь человек.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54