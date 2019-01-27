Между двух столиц: Новосибирск занял второе место в рейтинге толерантности

Кроме Новосибирска в список попали только два сибирских города





Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг толерантных городов России — Новосибирск занял в нём второе место. На первой строчке оказался Санкт-Петербург, на третьей — Москва.







Всего в рейтинге двадцать позиций. Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли только два города: Томск (13-е место) и Омск (15-е место).





Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как они относятся к сексуальным меньшинствам и есть ли среди их знакомых представители сексуальных меньшинств.





Ранее Новосибирск попал в рейтинг самых честных городов России — он занял 17-е место.