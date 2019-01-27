Между двух столиц: Новосибирск занял второе место в рейтинге толерантности
Опрос проводился в 20 городах России
Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг толерантных городов России — Новосибирск занял в нём второе место. На первой строчке оказался Санкт-Петербург, на третьей — Москва.
Всего в рейтинге двадцать позиций. Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли только два города: Томск (13-е место) и Омск (15-е место).
Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как они относятся к сексуальным меньшинствам и есть ли среди их знакомых представители сексуальных меньшинств.
Ранее Новосибирск попал в рейтинг самых честных городов России — он занял 17-е место.
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Александра Трофименко
Фото Татьяны Кривенко