В Новосибирске нашли пропавшую школьницу в тёмно-синем пуховике

«НАЙДЕНА! ЖИВА #Тепляшина_Виктория, 15 лет. Спасибо всем, кто делал репосты, оставлял ценные свидетельства и выезжал на поиск!» — сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».

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Александра Трофименко

Фото Ольги Бурлаковой

