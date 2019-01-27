В Новосибирске нашли пропавшую школьницу в тёмно-синем пуховике
Виктория Тепляшина пропала 21 января
Сегодня, 27 января, была найдена 15-летняя Виктория Тепляшина, которая пропала 21 января в Первомайском районе Новосибирска.
«НАЙДЕНА! ЖИВА #Тепляшина_Виктория, 15 лет. Спасибо всем, кто делал репосты, оставлял ценные свидетельства и выезжал на поиск!» — сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».
По сообщению пользователей социальных сетей, девушку обнаружили полицейские в посёлке Матвеевка.
В прошлый вторник волонтёры нашли ещё одного пропавшего подростка — 14-летнюю Юлию Смаилову. Школьницу обнаружили в МФЦ «Сан Сити».
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Александра Трофименко
Фото Ольги Бурлаковой