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В Новосибирске нашли пропавшую школьницу в тёмно-синем пуховике

Виктория Тепляшина пропала 21 января

Девушку искали шесть дней
Девушку искали шесть дней


Сегодня, 27 января, была найдена 15-летняя Виктория Тепляшина, которая пропала 21 января в Первомайском районе Новосибирска. 


«НАЙДЕНА! ЖИВА #Тепляшина_Виктория, 15 лет. Спасибо всем, кто делал репосты, оставлял ценные свидетельства и выезжал на поиск!» — сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».


По сообщению пользователей социальных сетей, девушку обнаружили полицейские в посёлке Матвеевка. 


В прошлый вторник волонтёры нашли ещё одного пропавшего подростка — 14-летнюю Юлию Смаилову. Школьницу обнаружили в МФЦ «Сан Сити».

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