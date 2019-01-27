Волейбол: новосибирский «Локомотив» обыграл «Газпром-Югру»
Новосибирские волейболисты обыграли команду из Сургута
В воскресенье, 27 января, новосибирские волейболисты обыграли соперников из Сургута со счётом 3:0.
«Красивейший и упорнейший матч показали сегодня обе команды. Мы рады, что "Локомотив" празднует победу! Самым результативным игроком матча стал Марко Ивович — он набрал 22 очка», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».
По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб занимает шестую строчку.
В середине января «Локомотив» обыграл соперников из Нового Уренгоя со счётом 3:2.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александра Трофименко
Фото vk.com/lokovolley