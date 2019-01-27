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Волейбол: новосибирский «Локомотив» обыграл «Газпром-Югру»

Новосибирские волейболисты обыграли команду из Сургута

Самым результативным игроком матча стал Марко Ивович — он набрал 22 очка
Самым результативным игроком матча стал Марко Ивович — он набрал 22 очка


В воскресенье, 27 января, новосибирские волейболисты обыграли соперников из Сургута со счётом 3:0.


«Красивейший и упорнейший матч показали сегодня обе команды. Мы рады, что "Локомотив" празднует победу! Самым результативным игроком матча стал Марко Ивович — он набрал 22 очка», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».


По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб занимает шестую строчку.


В середине января «Локомотив» обыграл соперников из Нового Уренгоя со счётом 3:2.

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