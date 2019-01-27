Авария с фурой парализовала движение по Бердскому шоссе

Скорость автомобилей в потоке упала до 3 км/ч

Столкнувшиеся автомобили перегородили две полосы для движения
Столкнувшиеся автомобили перегородили две полосы для движения


Днём 27 января на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с фурой — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону города.


Авария случилась около 16:50 недалеко от остановки «Посёлок Кирова» на Бердском шоссе.


По информации очевидцев последствий аварии в социальных сетях, столкнувшиеся автомобили заняли две полосы для проезда, а «Тойоту» от удара развернуло поперёк дороги. По предварительной информации, в столкновении никто не пострадал.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас скорость движения машин в потоке не превышает 3 км/ч. Длина затора составила три километра.


Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч
Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч


На днях Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие выходные в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель». С 20:00 25 января до 9:00 28 января автоинспекторы усиленно ищут на городских дорогах пьяных водителей.

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