Авария с фурой парализовала движение по Бердскому шоссе

Столкнувшиеся автомобили перегородили две полосы для движения





Днём 27 января на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с фурой — из-за аварии собралась глухая пробка в сторону города.





Авария случилась около 16:50 недалеко от остановки «Посёлок Кирова» на Бердском шоссе.





По информации очевидцев последствий аварии в социальных сетях, столкнувшиеся автомобили заняли две полосы для проезда, а «Тойоту» от удара развернуло поперёк дороги. По предварительной информации, в столкновении никто не пострадал.



Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас скорость движения машин в потоке не превышает 3 км/ч. Длина затора составила три километра.





Скорость машин в потоке упала до 3 км/ч





На днях Госавтоинспекция Новосибирска объявила о том, что в ближайшие выходные в городе пройдёт акция «Нетрезвый водитель». С 20:00 25 января до 9:00 28 января автоинспекторы усиленно ищут на городских дорогах пьяных водителей.