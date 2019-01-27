Путь домой: охотники вернули украденного мастифа хозяйке

Пёс сейчас в стрессе, но он обрадовался, когда увидел в автомобиле свою сестру





Тибетский мастиф, за которого похититель требовал выкуп в 100 тысяч рублей, вернулся к владельцам — об этом хозяйка Ирина рассказала корреспонденту НГС сразу после встречи с собакой.







Испуганного пса накануне заметил охотник в лесу недалеко от села Ташара — в пятницу хозяйке и заводчице сообщили, что похититель Александр испугался и увёз собаку туда к родственникам. Ранее Александр, укравший собаку, по телефону говорил хозяйке и заводчице, что выпустил пса в Мочище. Житель Светлого Денис Д. съездил в Ташару и попросил местных охотников осмотреть леса.





«Вчера охотник ездил, увидел его, сперва испугался, что медведь. Видимо, пёс от него сбежал — на нём был автомобильный трос привязан. Сегодня с охотниками на снегоходах ездили, а заводчица Алла — на лыжах. Он был так испуган, что даже сперва от Аллы убегал — настолько теперь боится людей. Потом увидел свою сестру и прыгнул к ней в машину. На нём был наш ошейник, но его так затянули, как удавку, что он дышал через раз», — рассказывает счастливая хозяйка.





Ирина ещё не знает, есть ли у пса травмы — из-за сильного стресса животное пока что не даёт себя осмотреть.





Хозяйка Ирина и заводчица Алла благодарят жителей Светлого и Ташары, которые всю неделю помогали им искать собаку. Владельцы отметили, что поддержка шла со всей страны — помощь предлагали даже из Санкт-Петербурга. Ирина и Алла намерены судиться с похитителем, они уже написали заявление в полицию.





Вернётся ли к хозяевам другой пёс по кличке Жорик, пока ещё неизвестно. В середине января Жора убежал от своей пожилой хозяйки на прогулке — его подобрала зоозащитница, нашла новый дом и возвращать пса не намерена.