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Путь домой: охотники вернули украденного мастифа хозяйке

Охотники приняли огромного пса за медведя-шатуна

Пёс сейчас в стрессе, но он обрадовался, когда увидел в автомобиле свою сестру
Пёс сейчас в стрессе, но он обрадовался, когда увидел в автомобиле свою сестру


Тибетский мастиф, за которого похититель требовал выкуп в 100 тысяч рублей, вернулся к владельцам — об этом хозяйка Ирина рассказала корреспонденту НГС сразу после встречи с собакой. 


Испуганного пса накануне заметил охотник в лесу недалеко от села Ташара — в пятницу хозяйке и заводчице сообщили, что похититель Александр испугался и увёз собаку туда к родственникам. Ранее Александр, укравший собаку, по телефону говорил хозяйке и заводчице, что выпустил пса в Мочище. Житель Светлого Денис Д. съездил в Ташару и попросил местных охотников осмотреть леса.


«Вчера охотник ездил, увидел его, сперва испугался, что медведь. Видимо, пёс от него сбежал — на нём был автомобильный трос привязан. Сегодня с охотниками на снегоходах ездили, а заводчица Алла — на лыжах. Он был так испуган, что даже сперва от Аллы убегал — настолько теперь боится людей. Потом увидел свою сестру и прыгнул к ней в машину. На нём был наш ошейник, но его так затянули, как удавку, что он дышал через раз», — рассказывает счастливая хозяйка.


Ирина ещё не знает, есть ли у пса травмы — из-за сильного стресса животное пока что не даёт себя осмотреть.


Хозяйка Ирина и заводчица Алла благодарят жителей Светлого и Ташары, которые всю неделю помогали им искать собаку. Владельцы отметили, что поддержка шла со всей страны — помощь предлагали даже из Санкт-Петербурга. Ирина и Алла намерены судиться с похитителем, они уже написали заявление в полицию.


Вернётся ли к хозяевам другой пёс по кличке Жорик, пока ещё неизвестно. В середине января Жора убежал от своей пожилой хозяйки на прогулке — его подобрала зоозащитница, нашла новый дом и возвращать пса не намерена.

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