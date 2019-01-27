Полиция ищет в Новосибирске 30-летнего мужчину, устроившего драку

Его подозревают в избиении мужчины, который попал в больницу с тяжёлыми травмами головы

По информации полиции, ранее подозреваемый был судим за грабежи
По информации полиции, ранее подозреваемый был судим за грабежи


Полиция в Новосибирске объявила в розыск подозреваемого в тяжёлом преступлении — по информации полиции, мужчина избил человека в Железнодорожном районе Новосибирска. 


«Он избил человека. Мужчина попал в больницу. Жив, но у него травмы головы тяжёлые. Это произошло 26 января в районе спуска с Димитровского моста», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Разыскиваемого подозревают в преступлении по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 


Согласно информации в ориентировке, подозреваемый уроженец Тюменской области 30-летний Евгений Балин.


«Известно, что разыскиваемый не имеет определенного места жительства, ведет антисоциальный образ жизни, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи», — сообщили в пресс-службе областной полиции.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 8(383) 232-81-79, 221-02-02, 232-20-96, 232-21-02, 8-923-137-45-85.


В Новосибирске продолжают искать мужчину, который ограбил два секс-шопа: угрожая ножом сотрудникам магазинов, он забрал из кассы деньги и скрылся. 

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