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Две сотни новосибирцев вышли на мороз в память о блокаде Ленинграда

Мероприятие проходило в сквере Славы

На мероприятие приехали Андрей Травников, Анатолий Локоть и Владимир Городецкий
На мероприятие приехали Андрей Травников, Анатолий Локоть и Владимир Городецкий


Утром 27 января у Вечного огня в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска возложили венки — мероприятие проводилось в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.


На мероприятии был военный оркестр 
На мероприятии был военный оркестр 


По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятие собрались около 200 человек. Несмотря на морозную погоду, мероприятие проходило на улице и продолжалось около 20 минут.


На акцию собралось около 200 человек
На акцию собралось около 200 человек


Среди пришедших на мероприятие были губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и бывший губернатор Владимир Городецкий.


Мероприятие длилось 20 минут
Мероприятие длилось 20 минут


Сначала собравшихся поздравили чиновники, потом прошла церемония возложения цветов.


Среди пришедших было много пенсионеров и детей
Среди пришедших было много пенсионеров и детей


Организатором мероприятия стали департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и администрация Ленинского района.


За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек
За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек


Справка: Военная блокада Ленинграда (Санкт-Петербурга) длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо сняли 18 января 1943 года). В начале блокады в городе жили чуть меньше 3 миллионов человек — много нетрудоспособного населения, в том числе детей и стариков. Единственным способом сообщения с городом было Ладожское озеро. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало более 600 тысяч жертв, причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные погибли от голода. (Википедия)


Блокада Ленинграда длилась 872 дня
Блокада Ленинграда длилась 872 дня


В начале месяца новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.

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