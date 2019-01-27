Две сотни новосибирцев вышли на мороз в память о блокаде Ленинграда

На мероприятие приехали Андрей Травников, Анатолий Локоть и Владимир Городецкий





Утром 27 января у Вечного огня в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска возложили венки — мероприятие проводилось в честь годовщины снятия блокады Ленинграда.





На мероприятии был военный оркестр





По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятие собрались около 200 человек. Несмотря на морозную погоду, мероприятие проходило на улице и продолжалось около 20 минут.





На акцию собралось около 200 человек





Среди пришедших на мероприятие были губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и бывший губернатор Владимир Городецкий.





Мероприятие длилось 20 минут





Сначала собравшихся поздравили чиновники, потом прошла церемония возложения цветов.





Среди пришедших было много пенсионеров и детей





Организатором мероприятия стали департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и администрация Ленинского района.





За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек





Справка: Военная блокада Ленинграда (Санкт-Петербурга) длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо сняли 18 января 1943 года). В начале блокады в городе жили чуть меньше 3 миллионов человек — много нетрудоспособного населения, в том числе детей и стариков. Единственным способом сообщения с городом было Ладожское озеро. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало более 600 тысяч жертв, причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные погибли от голода. (Википедия)







Блокада Ленинграда длилась 872 дня





В начале месяца новосибирские военные и кадеты собрались перед Домом офицеров на Красном проспекте, чтобы возложить цветы к бюсту фельдмаршала Михаила Кутузова.