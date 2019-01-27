Маскот «Сибири» залез на заградительное стекло: его успокаивали полицейские
Инцидент произошёл на Матче звёзд в Казани
Во время Матча звёзд в Казани полицейским пришлось успокаивать маскота ХК «Сибирь» — разбушевавшийся талисман сломал заградительное стекло ледовой арены.
Информация о том, что сотрудники полиции успокаивали разбушевавшегося маскота новосибирского клуба, появилась накануне в официальном твиттере КХЛ.
«Это было на Матче звёзд в Казани. Вообще залезли на заградительное стекло, и оно чуть не разошлось по швам. Оно слетело с петель, но не разбилось. Одно из заградительных стёкол в Казани прямо во время матча. [Полицейские] просто пожурили и отпустили», — рассказал корреспонденту НГС талисман новосибирского клуба Дмитрий Меренков.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу КХЛ и ХК «Сибирь» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответы на запросы в редакцию НГС не поступили.
Недавно НГС взял интервью у талисмана хоккейной «Сибири»: маскот оказался банковским клерком, который любит детей и не умеет кататься на коньках.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова из архива НГС