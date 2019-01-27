Маскот «Сибири» залез на заградительное стекло: его успокаивали полицейские

Инцидент произошёл на Матче звёзд в Казани

О том, что Злого снеговика пришлось успокаивать полицейским, сообщили в твиттере КХЛ
О том, что Злого снеговика пришлось успокаивать полицейским, сообщили в твиттере КХЛ


Во время Матча звёзд в Казани полицейским пришлось успокаивать маскота ХК «Сибирь» — разбушевавшийся талисман сломал заградительное стекло ледовой арены.


Информация о том, что сотрудники полиции успокаивали разбушевавшегося маскота новосибирского клуба, появилась накануне в официальном твиттере КХЛ.



«Это было на Матче звёзд в Казани. Вообще залезли на заградительное стекло, и оно чуть не разошлось по швам. Оно слетело с петель, но не разбилось. Одно из заградительных стёкол в Казани прямо во время матча. [Полицейские] просто пожурили и отпустили», — рассказал корреспонденту НГС талисман новосибирского клуба Дмитрий Меренков.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу КХЛ и ХК «Сибирь» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответы на запросы в редакцию НГС не поступили.


Недавно НГС взял интервью у талисмана хоккейной «Сибири»: маскот оказался банковским клерком, который любит детей и не умеет кататься на коньках. 

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