Такси с пассажирами снесло забор на Станционной

Водитель испугался фуры, которая перестраивалась перед ним

В результате аварии машина получила значительные повреждения
В результате аварии машина получила значительные повреждения


Утром 27 января на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска иномарка врезалась в пешеходное ограждение.


По информации аваркомов, авария случилась около 10:50 недалеко от остановки «Музыкальная школа».


«Водитель "Яндекс.Такси" двигался по Станционной в сторону 2-й Станционной, у дома № 16/1 испугался фуру, которая перестраивалась перед ним, и врезался в забор», — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс».


По словам аваркомов, в такси находились пассажиры. В аварии никто не пострадал.


В такси находились пассажиры
В такси находились пассажиры


Вечером в четверг, 24 января, в Первомайском районе водитель Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

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