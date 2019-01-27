Такси с пассажирами снесло забор на Станционной
Водитель испугался фуры, которая перестраивалась перед ним
Утром 27 января на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска иномарка врезалась в пешеходное ограждение.
По информации аваркомов, авария случилась около 10:50 недалеко от остановки «Музыкальная школа».
«Водитель "Яндекс.Такси" двигался по Станционной в сторону 2-й Станционной, у дома
По словам аваркомов, в такси находились пассажиры. В аварии никто не пострадал.
Вечером в четверг, 24 января, в Первомайском районе водитель Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»