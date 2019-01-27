Такси с пассажирами снесло забор на Станционной

Водитель испугался фуры, которая перестраивалась перед ним

В результате аварии машина получила значительные повреждения





Утром 27 января на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска иномарка врезалась в пешеходное ограждение.





По информации аваркомов, авария случилась около 10:50 недалеко от остановки «Музыкальная школа».





«Водитель "Яндекс.Такси" двигался по Станционной в сторону 2-й Станционной, у дома № 16/1 испугался фуру, которая перестраивалась перед ним, и врезался в забор», — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс».





По словам аваркомов, в такси находились пассажиры. В аварии никто не пострадал.





В такси находились пассажиры





Вечером в четверг, 24 января, в Первомайском районе водитель Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

