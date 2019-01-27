Сибиряк задолжал по алиментам 165 тысяч — чтобы не платить, он пошёл служить в армию
Мужчина устроился на службу по контракту и уехал служить в Челябинскую область
Сибиряк задолжал 165 тысяч рублей по алиментам — чтобы не выплачивать долг, он устроился на службу по контракту и уехал в Челябинскую область.
«В отделе судебных приставов <…> на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Несмотря на то, что в решении суда было указано, что мужчина должен выплачивать своему ребенку 1/4 от всех своих доходов, должник считал по-другому — 3 тысячи рублей в месяц более чем достаточно для содержания пятилетнего мальчика. В результате у нерадивого отца накопился долг почти 165 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Взыскать долги с сибиряка у приставов не получалось: у мужчины не было ни официального трудоустройства, ни денег на банковском счёте, ни имущества, которое можно было арестовать.
«Внезапно выплаты прекратились вовсе. Судебный пристав-исполнитель установил, что должник уехал служить по контракту в Челябинскую область. Выяснилось, что мужчина, когда подавал документы в военкомат, указал, что на иждивении у него никого нет: ни супруги, ни детей», — добавили в пресс-службе новосибирских приставов.
Подтвердив официальное трудоустройство должника, приставы отправили в воинскую часть документы, согласно которым из его зарплаты будут удерживаться деньги для погашения долга.
В конце декабря новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство на 50 тысяч рублей за назойливые звонки сибирячке с требованием оплатить несуществующий долг по ипотечному кредиту.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова