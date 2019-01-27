В гостинице на площади Маркса начали монтировать новые стеклянные стены

Новые стены будут гораздо легче прежних





У недостроенной гостиницы «Турист» на площади Карла Маркса появилась первая панель нового фасада. До этого здесь полностью разобрали все надстройки на крыше.







Первая панель будущего стеклянного фасада появилась на каркасе здания гостиницы в конце этой недели. Конструкция закреплена на уровне шестого и седьмого этажей. По новому проекту такими панелями будет облицовано всё здание. Прежний фасад из тяжелых железобетонных панелей было решено демонтировать, эти работы были завершены ещё в конце прошлого года.







С крыши исчезли надстройки





Кроме демонтажа старого фасада строители разобрали два небольших технических помещения на крыше. По новому проекту облегчение конструкции позволит надстроить здание ещё на несколько этажей.







Строительство гостиницы началось в 1968 году. Первоначально планировалось возвести здесь отель на 800 мест (в СССР ёмкость гостиницы измеряли в кроватях, а не в номерах. — Прим. ред.). Знакомый всем горожанам вид гостиница приобрела к 1979 году, однако после этого строительство застопорилось, а в 1985 году и вовсе было заморожено. В конце 1990-х у недостроенного здания отеля появился новый хозяин, который собирался завершить строительство. Но вплоть до осени этого года никаких работ на этом объекте не велось.

