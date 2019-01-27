Новосибирские танцоры повторили танец популярной корейской группы в «Победе»

Команда представила танец перед началом фильма





Новосибирские танцоры из команды Beast повторили танец из клипа южнокорейской группы BTS и выступили в кинотеатре «Победа».









«"BTS" — это одна из всемирно известных групп родом из Южной Кореи, которые в последнее время заработали колоссальное признание, благодаря их творчеству. <...> моя танцевальная группа подготовила 10-минутное выступление каверов на хореографию "BTS". В этот микс вошли такие треки как "I need u", "Mic drop", "Fake love", "Singularity", "Idol". Номер мы подготовили приблизительно за 1,5 недели тренировок», — рассказал лидер команды Алексей Нафталиев.











Выступление парней было приурочено к премьере фильма-концерта «BTS: Love Yourself Tour in Seoul», снятого во время мирового турне группе.





Алексей занимается кавер дэнсом уже 4 года, но собственную группу собрал только этим летом:





«Танцевать каверы я начал весной 2015 года, после того как увидел одно из выступлений местной команды кавердэнсеров. Когда я прочувствовал атмосферу сцены со стороны зрителя, я твердо решил ощутить все это уже там, на сцене, под софитами. Кавердэнс-команду «BEAST» я создал летом 2018 года. <...> Теперь в команде 7 человек и, возможно, состав будет пополняться. Команда исключительно мужская», — поделился танцор.





Справка: кавер дэнс — достаточно молодой стиль танца; это авторская хореография в исполнении другого танцора или коллектива.





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