Новосибирские танцоры повторили танец популярной корейской группы в «Победе»

Парни станцевали в честь эксклюзивного показа фильма-концерта

Команда представила танец перед началом фильма
Команда представила танец перед началом фильма


Новосибирские танцоры из команды Beast повторили танец из клипа южнокорейской группы BTS и выступили в кинотеатре «Победа». 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

#btsвкино Мы можем не быть фанатами группы, но мы не можем не выразить вам, дорогие друзья, своё восхищение: вашей искренностью, вашей организованностью и самое главное — преданностью любимым музыкантам❤️ ⠀ Огромная благодарность @i_communicated за помощь в организации сегодняшних мероприятий и @beast_dancegroup за танцы, покорившие зрителей фильма-концерта. 🎧 #kinopobeda #vpobede #прямосейчас_впобеде

Публикация от Кинотеатр «Победа» (@kinopobeda)


«"BTS" — это одна из всемирно известных групп родом из Южной Кореи, которые в последнее время заработали колоссальное признание, благодаря их творчеству. <...> моя танцевальная группа подготовила 10-минутное выступление каверов на хореографию "BTS". В этот микс вошли такие треки как "I need u", "Mic drop", "Fake love", "Singularity", "Idol". Номер мы подготовили приблизительно за 1,5 недели тренировок», — рассказал лидер команды Алексей Нафталиев. 



Выступление парней было приурочено к премьере фильма-концерта «BTS: Love Yourself Tour in Seoul», снятого во время мирового турне группе. 


Алексей занимается кавер дэнсом уже 4 года, но собственную группу собрал только этим летом: 


«Танцевать каверы я начал весной 2015 года, после того как увидел одно из выступлений местной команды кавердэнсеров. Когда я прочувствовал атмосферу сцены со стороны зрителя, я твердо решил ощутить все это уже там, на сцене, под софитами. Кавердэнс-команду «BEAST» я создал летом 2018 года. <...> Теперь в команде 7 человек и, возможно, состав будет пополняться. Команда исключительно мужская», — поделился танцор. 


Справка: кавер дэнс — достаточно молодой стиль танца; это авторская хореография в исполнении другого танцора или коллектива. 


Недавно сибиряки устроили в Instagram музыкальный флешмоб — они копировали клип Егора Крида на песню «Крутой»

Прочтений: 1129

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено