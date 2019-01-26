Новосибирские студенты отдают больше половины зарплаты за аренду жилья

Дороже всего аренда обходится в Москве





Эксперты интернет-сервиса «Авито» посчитали, сколько в среднем тратят новосибирские студенты на аренду жилья. Аналитики соотнесли зарплаты студентов и стоимость аренды жилья в городах России и составили рейтинг — Новосибирск занял 19-е место.





Согласно данным «Авито.Работа» средняя зарплата, которую работодатели предлагают студентам в Новосибирске, чуть больше 27 тысяч рублей. Средняя стоимость жилья, по подсчетам специалистов «Авито.Недвижимость», составляет 15 210 рублей — получается, студенты тратят 56% дохода на аренду квартиры.





Городом с самой дешевой арендой стал Ижевск — там студенты тратят 40% зарплаты за жилье.





Недавно аналитики N1.RU проанализировали предложения по аренде квартир в Новосибирске и выяснили, что за год число квартир в аренде выросло на 40% — сейчас горожане могут выбрать из 5844 вариантов.