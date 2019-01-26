Новосибирский лыжник выиграл молодежный чемпионат мира

Спортсмен опередил соперника на 3,5 секунды

Гонка проходила в финском городе Лахти
Гонка проходила в финском городе Лахти


Новосибирский лыжник Андрей Собакарев занял первое место в масс-старте на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров. 




22-летний спортсмен преодолел трассу за 1 час 17 минут и 19 секунд, опередив соперника на 3,5 секунды. Серебряным призёром стал Иван Кириллов из Москвы, а бронзу взял Иван Якимушкин из Тюмени. 


Андрей Собакарев родился в Элекмонаре в 1996 году. В 2015 году выиграл первую гонку в составе молодежной сборной Новосибирской области, после этого отправился на свой первый чемпионат мира. В 2017 году вошел в состав российской сборной по лыжным гонкам, а в 2018 году претендовал на участие в зимней Олимпиаде.


Справка: масс-старт — лыжная гонка, в которой все спортсмены стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена.

Прочтений: 277

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено