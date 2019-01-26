Новосибирский лыжник выиграл молодежный чемпионат мира
Спортсмен опередил соперника на 3,5 секунды
Новосибирский лыжник Андрей Собакарев занял первое место в масс-старте на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров.
22-летний спортсмен преодолел трассу за 1 час 17 минут и 19 секунд, опередив соперника на 3,5 секунды. Серебряным призёром стал Иван Кириллов из Москвы, а бронзу взял Иван Якимушкин из Тюмени.
Андрей Собакарев родился в Элекмонаре в 1996 году. В 2015 году выиграл первую гонку в составе молодежной сборной Новосибирской области, после этого отправился на свой первый чемпионат мира. В 2017 году вошел в состав российской сборной по лыжным гонкам, а в 2018 году претендовал на участие в зимней Олимпиаде.
Справка: масс-старт — лыжная гонка, в которой все спортсмены стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена.
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Маша Вьюн
Фото instagram.com/russianskiteam