Новосибирский лыжник выиграл молодежный чемпионат мира

Гонка проходила в финском городе Лахти





Новосибирский лыжник Андрей Собакарев занял первое место в масс-старте на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров.













22-летний спортсмен преодолел трассу за 1 час 17 минут и 19 секунд, опередив соперника на 3,5 секунды. Серебряным призёром стал Иван Кириллов из Москвы, а бронзу взял Иван Якимушкин из Тюмени.





Андрей Собакарев родился в Элекмонаре в 1996 году. В 2015 году выиграл первую гонку в составе молодежной сборной Новосибирской области, после этого отправился на свой первый чемпионат мира. В 2017 году вошел в состав российской сборной по лыжным гонкам, а в 2018 году претендовал на участие в зимней Олимпиаде.





Справка: масс-старт — лыжная гонка, в которой все спортсмены стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена.