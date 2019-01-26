«У них были шприцы»: В Академгородке избили таксиста и попытались угнать его автомобиль

От удара «Хонду» вынесло в снег на обочину





Днём 26 января у автозаправки на улице Кутателадзе, 5 столкнулись Honda и Chevrolet — оказалось, в аварию попали угонщики одного из автомобилей.







Как сообщили аваркомы приложения «Автоспас», ДТП произошло в районе 16:40. Выяснилось, что таксист на Honda подобрал троих пассажиров, которые избили его, закинули на заднее сиденье и угнали автомобиль. По пути они заехали на автозаправку, но на выезде столкнулись с Chevrolet, после чего сбежали с места ДТП.







После аварии угонщики скрылись





У автомобиля такси смята передняя часть кузова, у Chevrolet пострадали передний бампер и крыло. Избитому водителю Honda вызвали скорую — у него, по свидетельствам аваркомов, ушибы головы.





«Со слов водителя "Хонды", парни были 25–30 лет, у них были с собой шприцы», — добавили они.







В пресс-службе МВД подтвердили факт происшествия, на место выехали сотрудники полиции, ведётся проверка. Между тем информации о нападении и попытке угона пока нет — сотрудники выясняют причины и обстоятельства аварии.







«Возможно, утром будет информация более свежая и подтверждённая, не хотелось бы сейчас говорить голословно», — заметили в пресс-службе МВД.







Месяц назад под Новосибирском тоже пытались угнать автомобиль такси, едва не задушив его водителя — он рассказал НГС, как ему удалось спастись.