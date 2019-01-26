«Сибирь» отыгралась после поражения во Владивостоке

Новосибиркий клуб одержал победу, опередив соперника на две шайбы

Команда смогла вернуть утраченные в предстоящей игре очки





26 января новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях владивостокский «Адмирал» со счётом 3:5.







Счёт уже на 5-й минуте матча открыл Илья Морозов из «Сибири», в конце 12-й минуты отрыв от соперника увеличил Дмитрий Саюстов.







«Сибирь» открыла счёт





В конце периода игрок «Адмирала» Владимир Бутузов отыграл одно очко, а на 28-й минуте Юрий Петров сравнял счёт. В течение следующих пяти минут «Сибирь» вернула преимущество — отличились Виктор Комаров и Юкка Пелтола.







Победный гол Егора Миловзорова





На 50-й минуте после гола Егора Миловзорова «Сибирь» лидировала уже со счётом 2:5, и второй удачный бросок Бутузова не спас ситуацию. Матч завершился со счётом 3:5 в пользу новосибирского клуба.







«Сибирь» таким образом отыграла потерянные в предыдущем матче с «Адмиралом» очки — как заметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Александр Андриевский, они клубу очень нужны.





«Конечно, нервная концовка [получилась]: пятый гол забили и решили, что почему-то "Адмирал" "встанет". Нет, "Адмирал" играл до конца. Нервная концовка получилась, хорошо, что выстояли и одержали победу сегодня», — похвалил он команду.







Завершающий гол матча





Следующий матч «Сибирь» проведёт в Новосибирске: 29 января она встретится с клубом «Барыс» из Астаны.







Вчера стало известно, что защитника «Сибири» Николая Демидова вызвали в российскую сборную — в феврале он выступит в составе национальной команды на ежегодном турнире в Швеции.