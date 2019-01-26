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Новосибирску дадут 3 миллиарда на новый ЛДС

Деньги на новую ледовую арену выделят тремя частями

Начать строительство планируют уже в этом году
Начать строительство планируют уже в этом году


На строительство нового ЛДС в Новосибирске из федерального бюджета выделят порядка 3 миллиардов рублей — об этом глава Минспорта Павел Колобков сообщил журналистам в Красноярске 26 января.


Средства на масштабную стройку будут выделять частями: сперва 300 миллионов, затем 1,1 миллиарда и ещё 1,5 миллиарда рублей, цитирует Колобкова ТАСС.


Также он заявил, что хотя решение о разделении молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году на два города — Новосибирск и Омск — ещё не принято, финал турнира точно пройдёт в Новосибирске.


Как стало известно в конце прошлого года, только разработка проекта и сметной документации для новой ледовой арены потребует около 162 миллиона рублей — это максимальная сумма объявленной закупки


Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная». При этом она может оказаться не единственной новой станцией: на прошлой неделе власти заявили о необходимости ещё одной на Дзержинской ветке

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