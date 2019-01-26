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Новосибирская область оказалась в числе лидеров по борьбе с долгостроями

Регион занял второе место в стране в рейтинге федерального Минстроя

Новосибирская область активно достраивает проблемные дома, но всё равно остаётся в лидерах по их числу
Новосибирская область активно достраивает проблемные дома, но всё равно остаётся в лидерах по их числу


В Минстрое РФ пересчитали долгострои в регионах — Новосибирская область стала одной из лучших по успешному завершению проблемных объектов.


По информации замглавы ведомства Никиты Стасишина, в области к началу 2019 года стало на 5 долгостроев меньше — лучший результат показали только в Ярославской области, достроив семь домов.


При этом достижение не вычеркнуло регион из списка проблемных.


«Регионами-"лидерами" по количеству проблемных объектов являются Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская, Самарская, Челябинская и Омская области, а также Башкирия», — цитирует Стасишина пресс-служба Минстроя.


Всего в России остаются проблемными 894 новостройки, хотя в 17 регионах таких домов совсем нет. А больше всего долгостроев прибавилось в Красноярском и Приморском краях, Липецкой и Костромской области.


Впрочем, иногда владельцы не могут получить уже достроенные спустя многие годы квартиры — из-за тех, кто отказывается внести свою долю.


В прошлом году НГС рассказывал об обманутых дольщиках, которые смогли сами достроить свой дом без помощи инвесторов со стороны. 

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