Возвращение машин: на площади Ленина открыли парковку
Рабочие полностью разобрали ледовый городок в центре Новосибирска
С 26 января снова полностью открыта парковка на площади Ленина. Рабочие справились даже раньше срока: по сообщению мэрии, демонтаж должен был закончиться к понедельнику, 28 января.
Городок со сказочными ледовыми фигурами открыли вечером 20 декабря — они обошлись городу в 3,6 миллиона рублей. Оформление было посвящено Году театра, объявленному на 2019 год.
Снежные скульптуры в Первомайском сквере, по информации пресс-центра мэрии, останутся до конца января, а дольше всего «проживёт» ледовый городок на набережной: он будет работать до марта, если позволит погода. На левом берегу Новосибирска также остаётся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова