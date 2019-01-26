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Возвращение машин: на площади Ленина открыли парковку

Рабочие полностью разобрали ледовый городок в центре Новосибирска

Ещё 25 января на площади оставались руины праздничного городка
Ещё 25 января на площади оставались руины праздничного городка


С 26 января снова полностью открыта парковка на площади Ленина. Рабочие справились даже раньше срока: по сообщению мэрии, демонтаж должен был закончиться к понедельнику, 28 января.


Городок со сказочными ледовыми фигурами открыли вечером 20 декабря — они обошлись городу в 3,6 миллиона рублей. Оформление было посвящено Году театра, объявленному на 2019 год.


Снежные скульптуры в Первомайском сквере, по информации пресс-центра мэрии, останутся до конца января, а дольше всего «проживёт» ледовый городок на набережной: он будет работать до марта, если позволит погода. На левом берегу Новосибирска также остаётся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.

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