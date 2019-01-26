В Новосибирске издали книгу «Тотального диктанта»

В ней собраны тексты диктантов, а также творческие материалы писателей-авторов «Тотального диктанта»

Эта первая книга, выпущенная организаторами проекта

Организаторы «Тотального диктанта» выпустили первую книгу, которая называется «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». В ней собраны тексты диктантов разных лет, а также творческие произведения писателей, которые в разные годы были авторами «Тотального диктанта». Сообщение об этом появилось на официальном сайте проекта.





«Идея создания хрестоматии родилась на ежегодной конференции проекта в 2018 году. А дальше я общалась с авторами текстов, и все мгновенно согласились в этом поучаствовать», — сообщила Светлана Друговейко-Должанская, член Экспертного совета Тотального диктанта и редактор книги.





В книгу вошли произведения девяти писателей: Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Дины Рубиной, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина, Андрея Усачёва, Леонида Юзефовича, Гузель Яхиной. Каждый автор поделился текстом, который был написан специально для акции, и рассказом, статьёй или очерком из своего творчества.





«“Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной” — новый способ познакомить читателей с современной русской литературой, своеобразная тестовая версия, которая поможет определиться с дальнейшим автором и его книгой. Я рада, что благодаря издательскому дому “ЭКСМО” и компании “Берлинго”, книга, которая “зрела” почти год, наконец-то вышла в свет», — рассказала руководитель акции Ольга Ребковец.







Хрестоматия уже в продаже, её можно купить в интернет-магазинах «Лабиринт» и «ЛитРес», а также в магазинах «Читай-город», «Буквоед» и «Московский дом книги». Организаторы акции отметили, что книгу планируют распространить по библиотекам страны.





В 2017 году руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец пообещала в видеообращении, что если количество участников акции достигнет 200 тыс. человек, то она прыгнет с парашютом — летом того же года она выполнила своё обещание.



