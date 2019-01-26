В Новосибирске издали книгу «Тотального диктанта»

В ней собраны тексты диктантов, а также творческие материалы писателей-авторов «Тотального диктанта»

Эта первая книга, выпущенная организаторами проекта
Эта первая книга, выпущенная организаторами проекта

Организаторы «Тотального диктанта» выпустили первую книгу, которая называется «Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной». В ней собраны тексты диктантов разных лет, а также творческие произведения писателей, которые в разные годы были авторами «Тотального диктанта». Сообщение об этом появилось на официальном сайте проекта. 


«Идея создания хрестоматии родилась на ежегодной конференции проекта в 2018 году. А дальше я общалась с авторами текстов, и все мгновенно согласились в этом поучаствовать», — сообщила Светлана Друговейко-Должанская, член Экспертного совета Тотального диктанта и редактор книги.


В книгу вошли произведения девяти писателей: Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Дины Рубиной, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина, Андрея Усачёва, Леонида Юзефовича, Гузель Яхиной. Каждый автор поделился текстом, который был написан специально для акции, и рассказом, статьёй или очерком из своего творчества. 


«“Хрестоматия Тотального диктанта: от Быкова до Яхиной” — новый способ познакомить читателей с современной русской литературой, своеобразная тестовая версия, которая поможет определиться с дальнейшим автором и его книгой. Я рада, что благодаря издательскому дому “ЭКСМО” и компании “Берлинго”, книга, которая “зрела” почти год, наконец-то вышла в свет», — рассказала руководитель акции Ольга Ребковец.


Хрестоматия уже в продаже, её можно купить в интернет-магазинах «Лабиринт» и «ЛитРес», а также в магазинах «Читай-город», «Буквоед» и «Московский дом книги». Организаторы акции отметили, что книгу планируют распространить по библиотекам страны. 


В 2017 году руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец пообещала в видеообращении, что если количество участников акции достигнет 200 тыс. человек, то она прыгнет с парашютом — летом того же года она выполнила своё обещание.


Прочтений: 217

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено