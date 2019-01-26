«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Новосибирск и обратно

Также авиакомпания изменила время вылета одного из рейсов до Москвы

Авиакомпания отменила рейсы из-за плохой погоды в Москве
Авиакомпания отменила рейсы из-за плохой погоды в Москве

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 130 рейсов, которые были запланированы на 26 и 27 января. Изменения коснулись и рейсов в Новосибирск и обратно. Причиной стала плохая погода, сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте.


«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота"», — говорится в сообщении авиакомпании.


Всего отменили четыре рейса (по два в каждую сторону):


Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 26 января.


Рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 26 января. 


Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 27 января.


Рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 27 января.


Также на три часа сдвинули вылет одного из самолётов, который должен лететь в Москву. Так, рейс SU1307 из Новосибирска в Шереметьево вместо 10:15 вылетит в 13:15 (по новосибирскому времени).


Несколько дней назад самолёт, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Пхукет, задержали почти на 16 часов — задержка случилась из-за позднего прибытия самолёта.


Прочтений: 485

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено