«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Новосибирск и обратно
Также авиакомпания изменила время вылета одного из рейсов до Москвы
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 130 рейсов, которые были запланированы на 26 и 27 января. Изменения коснулись и рейсов в Новосибирск и обратно. Причиной стала плохая погода, сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте.
«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота"», — говорится в сообщении авиакомпании.
Всего отменили четыре рейса (по два в каждую сторону):
Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 26 января.
Рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 26 января.
Рейс SU1462 из Шереметьево в Новосибирск 27 января.
Рейс SU1463 из Новосибирска в Шереметьево 27 января.
Также на три часа сдвинули вылет одного из самолётов, который должен лететь в Москву. Так, рейс SU1307 из Новосибирска в Шереметьево вместо 10:15 вылетит в 13:15 (по новосибирскому времени).
Несколько дней назад самолёт, следующий из новосибирского аэропорта Толмачёво в Пхукет, задержали почти на 16 часов — задержка случилась из-за позднего прибытия самолёта.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво