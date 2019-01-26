В знак светлой памяти: новосибирцы принесли цветы к месту, где играл дедушка на баяне
Гвоздики появились в переходе метро на станции «Площадь Ленина»
В переходе на станции метро «Площадь Ленина» появились красные гвоздики — их принесли новосибирцы, чтобы почтить память Владимира Веретенникова, известного новосибирцам как «дедушка с баяном». О смерти Владимира Веретенникова стало известно вчера — 24 января у баяниста остановилось сердце.
Цветы появились в переходе 25 января. Неравнодушные жители Новосибирска положили гвоздики на то место, где обычно «дедушка с баяном» сидел, исполняя свои песни.
Церемония прощания состоится сегодня, 26 января, в 12:00 в крематории по адресу Гусинобродское шоссе, 78.
В октябре прошлого года баянисту запретили играть в метро из-за того, что его музыка помешала продавцам из соседних киосков. А в мае Владимир Веретенников принял участие в «Народной премии НГС»: вместе с мэром он поднялся на сцену оперного театра и вручил премию в номинации «Лучший торговый центр».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Виктория Брылёва
Фото автора