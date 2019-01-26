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СК проверяет видео с полицейским, который повздорил с семьёй с собакой

Полицейский потребовал надеть намордник на собаку — семья настаивает, что он был пьян и начал драку

СК доложил, что начал проверки в отношении новосибирца с собакой и полицейского
СК доложил, что начал проверки в отношении новосибирца с собакой и полицейского


Следственный комитет заявил, что продолжает проверять конфликт сотрудника полиции и семейной пары с собакой. Вечером 25 января  жительница Новосибирска Снежана Плотникова написала в соцсетях, что её родители утром 4 января пошли в аптеку на улице Титова, 30. Вместе с ними была их собака на коротком поводке. По словам девушки, к родителям подошёл пьяный сотрудник полиции — ему не понравилось, что пёс бойцовской породы был без намордника. Снежана утверждает, что родители объяснили ему, что по закону они имеют право выводить собаку либо в наморднике, либо на коротком поводке, но ответ полицейскому не понравился — началась потасовка. 


«В ходе проверки установлено, что 4 января 2019 года сотрудник полиции сделал замечание гражданину, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника, в ответ хозяин собаки публично оскорбил в грубой нецензурной форме сотрудника полиции . В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения», — подтвердили инцидент в Следственном комитете по НСО.


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Помогите распространить произошедшую историю, которая не даёт моей семье нормально жить уже практически месяц. Мои родители 4.01.2019 в 10:45 пошли в аптеку на улице Титова 30, к ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были «стеклянные», с вопросом: "почему собака без намордника?"(Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно) Родители понимая, что он не в должном виде, резкий запах алкоголя исходящий от него, глаза «стеклянные», мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было на распашку, шапка набекрень, пояснили данному сотруднику, что намордник не одели на собаку, по той причине, что собака на коротком поводке и пошли в сторону нашего дома. Полицейскому это не понравилось, он побежал за моими родителями, повалил моего папу на колени и стал наносить удары руками и ногами со всей силы в область головы и затылка, а так же по другим частям тела.Папа в это время прикрывал собой нашу собаку, потому что, удары, наносившиеся сотрудником были и по собаке.Родители думали о том как бы собака, видя агрессию в сторону своих хозяев(моих родителей), не навредила полицейскому. Хочу так же отметить, что наша собака прооперирована и в ногах у неё стоит протез из платины. В это время моя мама пыталась закрыть собой отца, обьяснить сотруднику, что не нужно нападать, а нормально обьяснить причину и его действия, на что тоже получала удары. Мама звала на помощь, но люди безразлично проходили мимо. В этот момент моя сестра вместе со своим мужчиной ехали к нам в гости и увидели потасовку на улице. Прибежали на помощь, попытались выяснить в чем дело и просили полицейского показать своё удостоверение, но он, явно, не желал этого делать. Позже мы выяснили, что сотрудника полиции зовут Будуква Евгений Анатольевич. Дальше моего папу забрали в полицейский участок.Там мы выяснили, что на моих родителей собирают дело по ст 318 УК РФ (наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.) Мой папа-инвалид 2 группы по сердцу, в отделении полиции ему стало плохо и сотрудники полиции не хотели вызывать ему скорую помощь.(прод.След.пост и актуальное)

Публикация от Снежана (@s.nlex)


Связаться с самой Снежаной Плотниковой или её родственниками журналисту НГС не удалось — девушка читает сообщения, но не отвечает. Корреспондент нашла номера телефонов подруг Снежаны, девушки обещали передать её контакты, но так и не сделали этого. Один из собеседников, с которыми поговорила журналист, сообщил, что Снежана ответит позже после консультации с адвокатом.


В ГУ МВД по Новосибирской области утверждают, что родители Снежаны вели собаку не на коротком поводке — длина поводка была около 4 метров. Также в полиции настаивают, что их сотрудник был трезв.


«Сотрудник полиции попросил мужчину надеть на собаку намордник. В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырех раз укусила сотрудника полиции. <...> Проведенное медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезвым», — говорится в официальном ответе полиции. 


Снежана Плотникова также написала в Instagram, что у её отца серьёзные проблемы с сердцем — он инвалид II-й группы. Когда сотрудники МВД попросили его пройти в отдел полиции, ему стало плохо, он жаловался на боли в сердце. Полицейские утверждают, что вызвали скорую помощь, но «по пути в медицинское учреждение гражданин покинул карету скорой помощи, отказавшись от врачебной помощи».


Сейчас СК продолжает уголовно процессуальную проверку по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении отца Снежаны Плотниковой. 


«В этот же день следователем начата доследственная проверка в отношении сотрудника полиции по ст. 286 УК РФ по факту превышения им должностных полномочий»», — добавили в Следственном комитете.

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