СК проверяет видео с полицейским, который повздорил с семьёй с собакой

Полицейский потребовал надеть намордник на собаку — семья настаивает, что он был пьян и начал драку

СК доложил, что начал проверки в отношении новосибирца с собакой и полицейского





Следственный комитет заявил, что продолжает проверять конфликт сотрудника полиции и семейной пары с собакой. Вечером 25 января жительница Новосибирска Снежана Плотникова написала в соцсетях, что её родители утром 4 января пошли в аптеку на улице Титова, 30. Вместе с ними была их собака на коротком поводке. По словам девушки, к родителям подошёл пьяный сотрудник полиции — ему не понравилось, что пёс бойцовской породы был без намордника. Снежана утверждает, что родители объяснили ему, что по закону они имеют право выводить собаку либо в наморднике, либо на коротком поводке, но ответ полицейскому не понравился — началась потасовка.





«В ходе проверки установлено, что 4 января 2019 года сотрудник полиции сделал замечание гражданину, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника, в ответ хозяин собаки публично оскорбил в грубой нецензурной форме сотрудника полиции . В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения», — подтвердили инцидент в Следственном комитете по НСО.









Связаться с самой Снежаной Плотниковой или её родственниками журналисту НГС не удалось — девушка читает сообщения, но не отвечает. Корреспондент нашла номера телефонов подруг Снежаны, девушки обещали передать её контакты, но так и не сделали этого. Один из собеседников, с которыми поговорила журналист, сообщил, что Снежана ответит позже после консультации с адвокатом.







В ГУ МВД по Новосибирской области утверждают, что родители Снежаны вели собаку не на коротком поводке — длина поводка была около 4 метров. Также в полиции настаивают, что их сотрудник был трезв.





«Сотрудник полиции попросил мужчину надеть на собаку намордник. В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырех раз укусила сотрудника полиции. <...> Проведенное медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезвым», — говорится в официальном ответе полиции.





Снежана Плотникова также написала в Instagram, что у её отца серьёзные проблемы с сердцем — он инвалид II-й группы. Когда сотрудники МВД попросили его пройти в отдел полиции, ему стало плохо, он жаловался на боли в сердце. Полицейские утверждают, что вызвали скорую помощь, но «по пути в медицинское учреждение гражданин покинул карету скорой помощи, отказавшись от врачебной помощи».





Сейчас СК продолжает уголовно процессуальную проверку по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении отца Снежаны Плотниковой.





«В этот же день следователем начата доследственная проверка в отношении сотрудника полиции по ст. 286 УК РФ по факту превышения им должностных полномочий»», — добавили в Следственном комитете.