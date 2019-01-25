В Новосибирске ищут подростка в тёмно-синем пуховике

К поискам пропавшей присоединились добровольцы из отряда «Лиза Алерт»

21 января 2019 девушка ушла из дома и не вернулась
21 января 2019 девушка ушла из дома и не вернулась


Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летней Виктории Тепляшиной, которая пропала 21 января в Первомайском районе Новосибирска.


«В Первомайском районе жила и ушла [из дома], а последний раз её видели в Калининском [районе]. Сейчас [идёт] сбор информации от родителей, друзей, учителей», — рассказала корреспонденту НГС инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия Жаркова. 


Согласно информации в ориентировке, рост пропавшей Виктории Тепляшиной — 172 см. У неё нормальное телосложение, прямые русые волосы, зелёные глаза. В день исчезновения девушка была одета в тёмно-синий пуховик с капюшоном, чёрные брюки и серую вязаную шапку. На ногах — коричневые полусапожки. 


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52. 


Недавно завершились поиски 14-летней Юлии Смаиловой, которая пропала 17 января: девушку нашли в торговом центре

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