Защитника хоккейной «Сибири» вызвали в сборную России

В феврале новосибирский игрок в составе сборной сыграет на ежегодном турнире в Швеции

В этом сезоне 23-летний игрок сибирской команды Николай Демидов забросил шесть шайб в ворота соперников
В этом сезоне 23-летний игрок сибирской команды Николай Демидов забросил шесть шайб в ворота соперников


Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Николай Демидов получил вызов в сборную России. 


Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».


«Штаб сборной России назвал состав национальной команды на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. Защитник "Сибири" Николай Демидов в заявке на это соревнование», — говорится в сообщении. 


С 7 по 10 февраля новосибирский игрок в составе сборной России сыграет на ежегодном турнире в Швеции.


В начале декабря Николай Демидов вместе с Никитой Михайловым был вызван в олимпийскую сборную, чтобы побороться за кубок Люцерна в Швейцарии. Также в ноябре прошлого года Демидов играл за сборную России на Кубке Германии

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