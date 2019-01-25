Две новосибирские команды КВН выступят на Первом канале

Теперь им предстоит выступать на Первом канале (на фото — команда НГУ «Я обиделась»)





Команда Новосибирского государственного университета «Я обиделась» и команда «Новосиб» прошли в премьер-лигу КВН — они будут выступать на Первом канале.





Информация об этом появилась на официальном сайте КВН вчера, 24 января. Всего в премьер-лигу вошли 24 команды — несколько команд из Москвы, а также команды Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска и других городов.





В команде «Я обиделась» выступают студентки НГУ, СибГУТИ и НГПУ. Как сообщила корреспонденту НГС исполняющая обязанности директора фонда «Эндаумент НГУ» Юлия Наконечная, о том, что девушки вошли в премьер-лигу, стало известно 24 января.





«Девочки попали в перечень лучших команд в этой лиге. Вполне заслуженно и ожидаемо, с какой-то стороны, потому что они очень много работают, серьёзно подходят к этому делу и готовятся.





Зная, сколько они трудятся, это закономерно. Думаю, что в дальнейшем есть возможность попасть в Высшую лигу», — сказала Юлия Наконечная.





В команде «Новосиб» выступают 4 человека





Как рассказал корреспонденту НГС лидер команды «Новосиб» Иван Кузнецов, команда планирует выложиться на полную, чтобы в дальнейшем попасть в Высшую лигу.





«Мы слишком долго шли к этой цели, чтобы там просто отдохнуть. Хотим получить максимальный опыт и результат. Сейчас чувствуем лишь радость и усталость», — отметил он.





Женская сборная из Новосибирска уже попадала в премьер-лигу два года назад — в 2017 году. Тогда выступления девушек высоко оценили, а также отметили, что они отлично отыгрывают мужские роли.