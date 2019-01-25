Жильцам дома в Ленинском районе отремонтируют окна, побитые летающими железными листами

Их забыли закрепить перед тем, как в Новосибирске поднялся сильный ветер

Оцинкованные листы упали с крыши дома на Танкистов, 21 в начале этой недели
Оцинкованные листы упали с крыши дома на Танкистов, 21 в начале этой недели


Сорванные ветром с крыши листы железа повредили окна в многоэтажке Ленинского района, — окна пообещали починить.


В начале этой недели житель многоэтажки на Танкистов, 21 Владимир пожаловался на ужасный звук, который исходил от незакреплённых листов на крыше его дома. Ночью 21 января железные листы сорвало с крыши и унесло ветром.


Как сообщили в областном Фонде модернизации ЖКХ в ответ на запрос корреспондента НГС, упавшие листы повредили несколько окон. 


«В результате случившегося происшествия был причинён ущерб собственникам данного многоквартирного дома. Были повреждены оконные блоки в количестве 3 штук. 


Все повреждения зафиксированы комиссией, срок устранения повреждений — до 26 [января]», — говорится в ответе на запрос за подписью ведущего инженера фонда Алексея Левченко.


Нарушения при проведении капремонта крыши нашли ещё 18 января, следует из ответа, — не было «крепления оцинкованного листа карнизных плит к фасаду здания». Подрядной организации ООО «Эталон» выдали предписание, но она не успела его исполнить, поясняется в ответе Левченко.



«По информации, полученной от директора подрядной организации, причиной этому послужили трудности в выполнении данных работ, так как для устранения предписания необходимо привлечение промышленных альпинистов. По имеющейся информации, на 23 [января] замечания, отраженные в предписании, устранены», — уточняется в ответе на запрос.


В конце прошлого года года жители дома № 22/6 на улице Кошурникова в Новосибирске возмутились стройкой, звуки которой беспокоят их поздно ночью. 

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