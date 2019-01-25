KIA выпустила новую легковушку уровня Mercedes S-класс, но она вдвое дешевле

Автомобиль будет стоить в пределах 3–4 миллионов

Длина K900 достигает 5120 мм
Длина K900 достигает 5120 мм


Компания KIA начала производство на отечественном заводе «Автотор» нового представительского седана KIA K900. 


Это автомобиль уровня Mercedes S-класс и BMW 7-й серии, но стоит он гораздо дешевле. Седан ожидается в продаже уже весной этого года — он придет на смену другому представительскому седану KIA Quoris. 


«Это март в любом случае. Quoris начинался от 2 824 900 рублей, и топовая версия у него, 5-литровая, стоила 3 904 900 рублей», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске). 


Седан оснащён бензиновыми моторами V6 и V8
Седан оснащён бензиновыми моторами V6 и V8


Примерно такие же цены ожидаются и на новый автомобиль. K900 больше предшественника: в длину он достигает 5120 мм, в ширину — 1915 мм. В моторной гамме — бензиновые атмосферные моторы 3,3 V6 (248 л.с.) и 5,0 V8 (413 л.с.). Моторы сочетаются с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.


Салон K900 отделан натуральным деревом
Салон K900 отделан натуральным деревом


В K900 использованы экраны высокого разрешения, комплекс помощи водителю Drive Wise, кожа Nappa, натуральное дерево, подсветка Ambient Light и аудиосистема Lexicon.


Ранее стало известно о выходе нового представительского седана BMW 7-й серии — он получил огромные ноздри от внедорожника.

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