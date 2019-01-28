Пьем и лечимся: в Новосибирске стало больше пивных магазинов и аптек

Формат пивного магазина отличается крайней неприхотливостью в плане размеров помещения





В Новосибирске продолжается рост количества пивных магазинов. По данным 2ГИС, в январе число таких торговых точек достигло 924. Это почти на 14% больше, чем год назад.





Специалисты 2ГИС посчитали, как в целом изменилось количество разных форматов торговли за прошлый год. Одним из самых быстрорастущих типов торговых точек стали именно магазины разливного пива. В этом месяце в административных границах города 2ГИС насчитал их 924, в то время как в январе 2018 года их было 802.





Пивные магазины стабильно плодятся все последние годы: например, ещё в 2014 году их было меньше 300 на весь город.







В этом сегменте успели сформироваться достаточно сильные игроки. Самые крупные сети сегодня располагают десятками точек. Так, у «Пивной лавки» их сегодня 48, в сети «ПивоПей» — 43, у «Правильного пива» — 20. Активно наращивают присутствие и фирменные торговые сети из других регионов. Так, Kruger Haus («Томское пиво») располагает сегодня уже 24 торговыми точками, в «Калинкино» (одноименная компания из Кемеровской области) — 17 магазинов.







Магазины разливных напитков имеют более широкий круг поставщиков, включающий как иностранных производителей, так и многочисленные небольшие местные пивоварни





Рост количества пивных точек идет на фоне стагнации пивного рынка в целом. Директор по маркетингу торгового холдинга «Сибирский гигант» Мария Бей говорит, что у продаж бутилированного пива «небольшой крен в минус». «Разливное относительно стабильно с небольшим минусом», — говорит представитель ритейлера. Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь пивоваренной компании «Балтика» Ольга Егорова также признает, что в отличие от тарированного пива, сегмент разливного пива продолжает расти.





В компании «Калинкино» вообще не считают, что рынок пивных магазинов насыщен. «В Новосибирске бурно развивается строительство, за прошлый год ввели более 800 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Можно с уверенностью говорить, что несколько магазинов разливных напитков в каждом из новых микрорайонов будут рентабельными», — говорит PR-менеджер компании Илья Власов. Кроме того, по мнению представителя «Калинкино», потребители всё больше предпочитают разливное пиво фасованному.





Аптеки продолжают открываться везде, где есть люди





Ещё одной заметно растущей категорией стали аптеки, количество которых достигло в этом месяце 792, что на 44 магазина больше, чем годом ранее (рост 5,7%). Самым крупным ритейлером здесь остается «Муниципальная аптечная сеть», имеющая в Новосибирске и пригородах 90 аптек и аптечных пунктов. Основными её конкурентами сейчас являются «Аптека со склада» (52 точки), «Озерки» (39), «Радуга» (33), «Эдельвейс» и «Мелодия здоровья» (27) новосибирской дистрибуторской компании «Катрен».







Одной из важных движущих сил роста этих форматов остается их сравнительная неприхотливость, отмечают эксперты. И аптеку, и пивной магазин можно открыть в помещении небольшой площади с ограниченными энергетическими мощностями. В обоих сегментах пока сравнительно невысока степень концентрации бизнеса. Шесть крупнейших сетей аптек все вместе контролируют только 300 торговых точек из 792. У пивных магазинов этот показатель ещё ниже (128 торговых точек из 924). Это оставляет шансы найти место на рынке даже начинающим предпринимателям.





Кроме слабого алкоголя пивные магазины как правило предлагают закуски из рыбы. Так что увеличение их количества можно рассматривать и как рост сегмента рыбных магазинов, количество которых за прошлый год увеличилось на 20%.

