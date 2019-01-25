Дом сибирячки начали сносить, пока она была на работе

О сносе дома она узнала от соседей и вызвала полицию

Техника успела сломать часть дома и уехать до прибытия хозяйки





Рабочие начали сносить частный дом в Дзержинском районе Новосибирска, пока одна из его жильцов была на работе, — техника успела сломать крыльцо и уехать до прибытия хозяйки.





Об этом корреспонденту НГС сообщила жительница дома на Шишкина, 14 Елена.





«Мне позвонили соседи — сказали, что у дома стоит строительная техника, начала рушить мой дом. Я вызвала туда полицию, бегу с работы», — рассказала она.





По словам Елены, этот дом принадлежит двум хозяевам — ей и её соседям.





«Они только вчера подписали договор купли-продажи с застройщиком. А сегодня начали ломать вторую половину, которая прилегает ко мне, ломают без моего согласия как собственника.





Они, когда узнали, что я полицию вызвала, свернулись быстренько и уехали, но успели сломать часть дома», — пояснила Елена. При этом она подчеркнула, что свою часть дома не продавала.









В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что на место выезжали сотрудники полиции.





«Это пока вся информация, потому что [сотрудники] работают. Итоги будут позднее», — коротко сообщили в ведомстве.





По словам Елены, застройщиком участка выступает ООО «ЗАО СМС». В компании корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. «Я вас точно не сориентирую по этому вопросу. Перезвоните в понедельник, и я уточню. Сейчас мы уже никого не найдём», — сообщила сотрудница компании.





В начале января власти Новосибирска признали аварийными 44 дома в микрорайоне Затон в Ленинском районе — это почти все многоквартирные дома микрорайона. После этого корреспонденты НГС прогулялись по трём Портовым и одной Полярной улицам, заглянули в дома и пообщались с их жителями.