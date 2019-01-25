Опубликованы снимки секретного беспилотника. Его собирают на заводе Чкалова

В ОКБ Сухого подлинность фото не подтверждают и шутят, что аппаратом интересуются в ЦРУ и Моссаде

Беспилотник собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова





Первые фотографии секретного тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» появились в интернете — беспилотник собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.





Фотографии беспилотника опубликовали в телеграм-канале Fighterbomber, специализирующем на новостях военного авиапрома. «Ладно уж. Держите. Ударный, тяжёлый, реактивный. БПЛА "Охотник"», — написал автор канала, прикрепив 4 фотографии летательного аппарата.





Автор канала отказался сообщать корреспонденту НГС, где и когда были сделаны фотографии. «Я не могу дать вам подобную информацию», — коротко сказал он.





На кадрах изображён БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.), который буксируется по взлётно-посадочной полосе с помощью тягача и водила. Лес на заднем плане фото напоминает виды около аэродрома Ельцовка при заводе им. Чкалова в Дзержинском районе города.





Подтвердить или опровергнуть достоверность фотографий в пресс-службе компании «Сухой» корреспонденту НГС не смогли





В пресс-службе объединённой авиастроительной корпорации «Сухой» корреспонденту НГС не смогли подтвердить или опровергнуть подлинность фотографий «Охотника».





«Вместе с вами хотели бы подтвердить ещё ряд товарищей из ЦРУ, Моссада, Ми-6 и далее везде. К сожалению, ничего не можем подтвердить, потому что программа считается секретной.





До первого полёта и облик, и программа является секретом. Перед первым вылетом гриф секретности будет снят, по аналогии с самолётами 5-го поколения. Потому что всё равно со спутников снимут и так далее», — пояснили в пресс-службе, не уточнив дату первого полёта.





В 2012-м стало известно, что разработкой беспилотника займётся компания «Сухой» — она выиграла конкурс Минобороны РФ на создание многофункционального беспилотного комплекса. Тогда глава объединенной авиастроительной корпорации «Сухой» Михаил Погосян сообщал, что уже началось предварительное проектирование проекта. Производством занялся Новосибирский авиационный завод имени Чкалова — один из филиалов ПАО «Сухой».





В конце ноября 2018 года ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что «Охотник» совершил первую пробежку по взлётно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 км/ч. 19 декабря 2018 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко пообещал, что «Охотник» выйдет на испытания в 2019 году.





«Работа по этому проекту приоритетная, она идёт на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьёзная задача для нас», — цитирует ТАСС Криворучко.





В 2016 году беспилотник, разработанный учеными из новосибирского Академпарка, стал победителем на всероссийском конкурсе — разработка учёных может выполнять вертикальный взлет и посадку, как обычные вертолеты, и при этом летать горизонтально.