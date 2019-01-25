Залезли в окно, одели и вынесли: два гвардейца спасли из горящего дома женщину

Инцидент произошёл рано утром в Бердске

Дом, в котором находилась пенсионерка, был в густом дыме — в него залезли прапорщик Фёдоров и старшина Павлов
Дом, в котором находилась пенсионерка, был в густом дыме — в него залезли прапорщик Фёдоров и старшина Павлов


Утром в пятницу, 25 января, два сотрудника Росгвардии вынесли из горящего дома пенсионерку — для этого им пришлось лезть в горящий дом через окно.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Новосибирской области, инцидент произошёл около 6:00 в Бердске.

«При пожаре из окна вытащили стариков. Там горел соседний дом, в нём работали пожарные. Наши сотрудники получили информацию, подъехали на место и заметили, что пламя перекинулось на соседний дом. Они заметили, что там двое пожилых людей, которые с трудом передвигаются», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.

Как рассказал корреспонденту НГС прапорщик Евгений Фёдоров, на место пожара он с напарником, старшиной Дмитрием Павловым приехал за 4 минуты после сообщения дежурного.


«Поступило сообщение от дежурного о том, что горит дом на улице Герцена. Мы прибыли на место и заметили, что два дома горит. Пожарные и скорая были на месте. Очевидцы сказали, что в одном из домов находится женщина-инвалид. Мы решили, что данную женщину надо из дома эвакуировать. <…> Забор металлический был, сделали дырку в нём. Подошли к окну, женщина уже была у окна. Пробравшись в дом через окно, одели женщину в тёплую одежду, взяли документы и эвакуировали её до машины скорой. <…> Там ещё был пожилой мужчина, но он сам покинул дом. Дом был весь в дыму», — рассказал корреспонденту НГС прапорщик Евгений Фёдоров.

 

В начале года в Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома: пожилая пара не смогла выбраться из горящего дома не только в силу возраста, но и потому что уже успели пострадать от огня. 

Прочтений: 634

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено