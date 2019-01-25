Залезли в окно, одели и вынесли: два гвардейца спасли из горящего дома женщину

Дом, в котором находилась пенсионерка, был в густом дыме — в него залезли прапорщик Фёдоров и старшина Павлов





Утром в пятницу, 25 января, два сотрудника Росгвардии вынесли из горящего дома пенсионерку — для этого им пришлось лезть в горящий дом через окно.



По информации пресс-службы управления Росгвардии по Новосибирской области, инцидент произошёл около 6:00 в Бердске.



«При пожаре из окна вытащили стариков. Там горел соседний дом, в нём работали пожарные. Наши сотрудники получили информацию, подъехали на место и заметили, что пламя перекинулось на соседний дом. Они заметили, что там двое пожилых людей, которые с трудом передвигаются», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.



Как рассказал корреспонденту НГС прапорщик Евгений Фёдоров, на место пожара он с напарником, старшиной Дмитрием Павловым приехал за 4 минуты после сообщения дежурного.







«Поступило сообщение от дежурного о том, что горит дом на улице Герцена. Мы прибыли на место и заметили, что два дома горит. Пожарные и скорая были на месте. Очевидцы сказали, что в одном из домов находится женщина-инвалид. Мы решили, что данную женщину надо из дома эвакуировать. <…> Забор металлический был, сделали дырку в нём. Подошли к окну, женщина уже была у окна. Пробравшись в дом через окно, одели женщину в тёплую одежду, взяли документы и эвакуировали её до машины скорой. <…> Там ещё был пожилой мужчина, но он сам покинул дом. Дом был весь в дыму», — рассказал корреспонденту НГС прапорщик Евгений Фёдоров.







В начале года в Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома: пожилая пара не смогла выбраться из горящего дома не только в силу возраста, но и потому что уже успели пострадать от огня.