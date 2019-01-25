Спасатели предупредили новосибирцев о непогоде и сильном ветре
Новосибирское МЧС разослало SMS жителям города и области
Днём 25 января новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о метелях и сильном ветре.
26 и 27 января ожидаются снег, метели и усиление ветра. Скорость порывов может достигать 22 м/с.
По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 26 января, из-за прохождения холодного фронта морозы усилятся: в городе ожидается
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.
В прошлые выходные в Новосибирске стояла достаточно тёплая погода, и это оказалось на руку тысячам православных новосибирцев, которые решили отпраздновать Крещение погружением в прорубь. Наши корреспонденты следили за происходящим в режиме онлайн, а потом опубликовали 45 лучших фото с Крещения.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот SMS-сообщения (2)