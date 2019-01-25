Было темно, ошибся: новосибирец решил сжечь машину обидчика, но случайно поджёг чужую

После этого он запаниковал и чуть не спалил ещё один автомобиль

За попытку поджогов новосибирец должен отправиться в колонию — приговор в законную силу ещё не вступил
За попытку поджогов новосибирец должен отправиться в колонию — приговор в законную силу ещё не вступил


В Новосибирске завершился суд над поджигателем машин: он попался полицейским на месте преступления и получил реальный срок в колонии строгого режима.


«Судом установлено, что в сентябре 2018 года в ночное время подсудимый, находясь на территории Октябрьского района, осуществил поджог <…> двух автомобилей, а именно автомобилей марок Nissan и Hyundai», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Артём Булгаков.


По его данным, оба инцидента произошли на улице Переселенческой. Как следует из материалов уголовного дела, сначала 25-летний новосибирец решил поджечь стоящий возле дома Nissan AD. Он положил под машину картон и плёнку и поджёг их зажигалкой. После поджигатель ушёл, но полностью уничтожить машину ему не удалось: вспыхнувшее авто заметили жильцы дома.


«Увидели, что автомобиль горит, и потушили», — пояснил Артём Булгаков.


К этому времени, по его информации, машина успела частично обгореть: огонь повредил обшивку «Ниссана», бампер, багажник с вещами и запасное колесо. Ущерб владелец автомобиля оценил в 80 тысяч рублей.


По словам гособвинителя, через 30 минут после этой машины новосибирец решил поджечь другую — Hyundai Grand Starex, она была припаркована через несколько домов. Как и в случае с «Ниссаном», сибиряк также насобирал мусора, положил его под машину и стал поджигать. Но загореться автомобиль не успел. 


«Сотрудники полиции мимо проезжали и задержали поджигателя на месте совершения преступления», — описал ситуацию гособвинитель.


Он уточнил, что новосибирец свою вину признал. Как следует из показаний, которые подсудимый дал ещё на стадии следствия, 


он планировал поджечь машину своего знакомого, с которым у него случился конфликт. Только потом он узнал, что ошибся машиной и подожжённый «Ниссан» принадлежал другому владельцу. 


Вторую машину, согласно показаниям подсудимого, он попытался поджечь, чтобы отвести от себя подозрения в инциденте с «Ниссаном», так как считал, что именно его могут обвинить в поджоге первой машины из-за конфликта с её хозяином.


В итоге новосибирец оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух «покушениях на умышленное уничтожение чужого имущества» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в особом порядке.


На этой неделе, 22 января, поджигатель выслушал приговор.


«Суд согласился с позицией гособвинителя, и признал подсудимого виновным, и назначил ему наказание <…> в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил Артём Булгаков.


По его данным, при назначении наказания суд учёл то, что поджигатель ранее был судим за кражу и грабежи. Кроме того, осуждённый должен выплатить ущерб хозяину обгоревшего «Ниссана».


Машины в Новосибирске поджигают нередко. Последний громкий случай был на прошлой неделе — тогда полиция задержала двух подозреваемых в поджоге «Лексуса» на Троллейном жилмассиве.

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